السجن 15 عاما لربة منزل أحرقت والد زوجها المريض بالإسكندرية

الإسكندرية -فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عدلى عباس الخولى رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشار محمد السيد عبده والمستشار عبدالكريم محمد فخرى والمستشار خالد أحمد زكى وسكرتير الجنايات عمرو زكى بالسجن 15عاما للمتهمة " ب.ر.ر" ربة منزل لاتهامها بقتل المجنى عليه " ص.ع.م" والد زوجها، كما قررت المحكمة إلزامها بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 10213 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة برج العرب عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة برج العرب بالعثور على جثة المجنى عليه داخل محل سكنه بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة برج العرب قيام المتهمة " ب.ر.ر" ربة منزل بقتل المجنى عليه " ص.ع.م" والد زوجها مع سبق الإصرار بأن عقدت العزم على إزهاق روحه، بأن استغلت كونه قعيد الفراش سكبت عليه مادة حارقة واشعلتها وقامت بإحراق المنزل وتركته حتى لقى مصرعه متأثرا بجراحه وذلك بسبب خلافات سابقة لطردها من المنزل وعند عودتها طالبها المجنى عليه بتركها المنزل وقام بالاتصال بزوجها للحضور وارغامها على ترك المنزل وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض عليها وبعرضها على النيابة العامة التى قررت إحالتها إلى محكمة جنايات الإسكندرية التى أصدرت حكمها المتقدم على المتهمة.