القابضة الكيماوية: 270 مليون جنيه لتدشين مصنع لرفع تركيز المنجنيز المنخفض

كتب عبد الحليم سالم

كشف المحاسب عماد الدين مصطفى، العضو المنتدب الرئيس التنفيذى للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن حرص القابضة وشركاتها التابعة على تعظيم الاستفادة من المادة الخام أولوية أولى من أجل إضافة قيمة مضافة لها، وبالتالى انعكاس لك على المنتج المستخدم محليا أو المنتج الذى يتم تصديره للخارج وفق توجيهات القيادة السياسية لتعظيم الاستفادة من الخامات.

أضاف عماد الدين مصطفى ل" اليوم السابع" أنه جار تعظيم الاستفادة من المنجنيز المنخفض فى مناجم شركة سيناء للمنجنيز بجنوب سيناء، تحديدا فى منطقة أبو زنيمة، نظرا لقرب نضوب المنجنيز اللازم لتشغيل المصانع وتصنيع السبائك، وما ينجم عنه من عملية استيراد من الخام بنحو 10 ملايين دولار سنويا.

أشار أنه تم البدء فى إنشاء مصنع لرفع تركيز المنجنيز المنخفض بالشركة، وإنتاج منجنيز عالى الجودة وحديد زهر؛ للوفاء باحتياجات المصانع، وإيقاف استيراد الخام، بتكلفة نحو 270 مليون جنيه، وذلك بنظام شراكة مع القطاع الخاص بنسبة 35% للقطاع الخاص 65% لشركة سيناء للمنجنيز لاسيما أن الباب بات مفتوحا للقطاع الخاص للمشاركة فى مصانع وشركات قطاع الأعمال العام.