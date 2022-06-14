8 معلومات عن القوائم المالية للقابضة الكيماوية أبرزها 1.3 مليار جنيه صادرات

كتب عبد الحليم سالم

على الرغم من جائحة كورونا وتأثيراتها السلبية على القطاعات الاقتصادية المصرية والعالمية، إلا أن بعض الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام نجحت فى تحقيق مؤشرات مالية مرتفعة خلال العام المالى 2020-2021 ، مقارنة بالعام المالى 2019-2020، ومنها على سبيل المثال القابضة للصناعات الكيماوية ، وشركاتها التابعة التى تم اعتماد ميزانيها مؤخرا برئاسة وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، وبحضور عماد الدين مصطفى، العضو المنتدب الرئيس التنفيذى للقابضة ومجلس الإدارة.. اعرف التفاصيل فى 8 معلومات.

1 – بلغت الصادرات 1.3 مليار جنيه بزيادة 18% عن العام السابق.

2 – بلغت إيرادات النشاط للقابضة وتوابعها 20.1 مليار جنيه مقابل 18.2 مليار جنيه بزيادة 10%.

3- ارتفع مجمل الربح لـ7.1 مليار جنيه مقابل 5.5 مليار جنيه بنسبة زيادة 29%.

4 – حققت القابضة وشركاتها صافى ربح بلغ 4.9 مليار جنيه مقابل 1.2 مليار جنيه بزيادة بلغت 308%

5 – ارتفع دخل القابضة من الاستثمارات فى الأوراق المالية ل 925 مليون جنيه بزيادة بلغت 26%.

6 – ارتفعت قيمة إيرادات القابضة المستقلة ل 2.1 مليار جنيه بزيادة 11%.

7 – بلغت صافى أرباحها نحو 1.2 مليار جنيه بنسبة زيادة 59%.

8- بلغت موارد الخزانة العامة من القابضة وشركاتها التابعة 78.6 مليار جنيه بزيادة 14%.