العائلة المالكة فى بريطانيا تحتفل بعيد الأب بصور "الأوقات السعيدة"

وكالات

في لفتة رقيقة، نشر ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز صورة قديمة جمعته بولديه الأميرين ويليام وهاري، وذلك بمناسبة عيد الأب.

وعلى حسابه الشخصي على موقع إنستجرام، نشر الأمير البالغ من العمر 73 عاما صور خاصة للاحتفال باليوم، في تكريم مؤثر لولديه.





وكذلك صورة جمعته بوالده الراحل دوق أدنبرة الأمير فيليب.

وحسب موقع العين الإخبارى، أظهرت صورة أخرى لملك المستقبل وهو يتقاسم الضحك مع والده الراحل الأمير فيليب، الذي توفي في أبريل من العام الماضي عن عمر ناهز 99 عامًا.





وعلق الأمير تشارلز على المنشور بقوله: "أتمنى للجميع عيد أب سعيدًا جدًا!"، كما نشرت زوجته دوقة كورنوال صورة تجمعها بوالدها الراحل بروس شاند.

ولم يكن أمير ويلز وزوجته هما الوحيدان اللذان نشرا صور بمناسبة عيد الأب، حيث نشرت الملكة صورة نادرة بالأبيض والأسود للملكة إليزابيث وهي تبتسم لوالدها الملك جورج السادس، وقد التقطت عام 1946.

كما نشر دوق كامبريدج الأمير ويليام صورة لم تنشر من قبل له مع أطفاله الثلاثة.

وقال حساب قصر كنسينجتون إنها التقطت في حين كانت الأسرة تقضي عطلة بمملكة الأردن العام الماضي.

وظهر في الصورة، الأمير ويليام وهو يحيط بذراعيه الأمير جورج، 8 أعوام ، والأميرة شارلوت، 7 أعوام، بينما يجلس الأمير لويس البالغ من العمر 4 سنوات على كتفيه، وقد التقطت الصورة بخلفية صخرية بلون الرمال.



