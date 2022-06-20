محافظ الشرقية: توفير بيئة آمنة وجو هادئ لطلاب الثانوية فى أول أيام الامتحانات

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على توفير كافة الأجواء الهادئة والمستقرة للطلاب، والطالبات الذين يؤدون أول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2021 /2022، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع درجة الإستعداد القصوى والعمل على إزالة أي معوقات تعرقل من إنتظام سير الامتحانات بنطاق المحافظة.

وأوضح محافظ الشرقية، أن الأجهزة التنفيذية والأمنية لم تدخر جهداً لتوفير بيئة آمنة وجو هادئ لأبنائنا الطلاب لتأدية امتحانات الثانوية العامة بسهولة ويسر والإلتزام بكافة الإجراءات الإحترازية حفاظاً على سلامة أبنائنا الطلاب.

وإطمأن محافظ الشرقية، من رؤساء المراكز والمدن والأحياء علي جاهزية لجان امتحانات الثانوية العامة، مشدداً على تكثيف حملات النظافة والتطهير داخل وبمحيط المدارس التي يعقد بها لجان امتحانات الثانوية العامة، وذلك قبل وبعد أداء الإمتحانات، حفاظاً على صحه و سلامة الطلاب والمراقبين.

وكان محافظ الشرقية، قد أصدر تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بمراجعه مصادر الطاقة داخل اللجان والتأكد من عملها بكفاءة عالية، وتوفير المراوح ومصادر للكهرباء بديلة في حالة حدوث إنقطاع للكهرباء خلال تأدية الطلاب للإمتحانات، والتأكد من توافر مياه الشرب و تواجد سيارات محملة بمياه الشرب داخل حرم المدرسه في حاله الطوارئ، وطفايات الحريق بالإضافه إلى التنسيق مع الإدارة الصحيه لتوفير أطقم طبيه لتوفير الرعاية الصحية للطلاب أثناء تأدية الإمتحانات وتوفير مواد التطهير والتعقيم والكشف الحرارى والكمامة الواقيه وبوابه تعقيم ذاتي أمام المدخل الرئيسي بالمدارس المنعقد بها اللجان لتعقيم الطلاب والمراقبين والمشرفين.

وكان رؤساء المراكز والمدن والأحياء قد توجهوا منذ صباح البوم للمرور على المدارس قبل بدء الإمتحانات، لمتابعة حملات النظافة و التطهير ورفع كومات القمامه بمحيط اللجان،ورفع الإشغالات والباعة الجائلين حول المدارس،والتأكد من نظافة دورات المياه وتعقيمها،وسلامة النوافذ والأبواب والتأكد من التهويه الجيده داخل الفصول، وكفاءة الإضاءة والمراوح ومياه الشرب وأدوات التعقيم والتطهير داخل اللجان.

يذكر أن هناك ٤٩ ألف و٦٠٦ طالب وطالبة سيؤدون الإمتحانات أمام ١٥٨ لجنة موزعة على مستوى ٢٠ إدارة تعليمية بنطاق محافظة الشرقية.