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الدفاع الروسية: مقتل 450 عنصرا وتدمير 13 دبابة أوكرانية خلال يوم

الإثنين، 20 يونيو 2022 11:00 ص
الدفاع الروسية: مقتل 450 عنصرا وتدمير 13 دبابة أوكرانية خلال يوم الجيش الروسى - صورة أرشيفية
وكالات

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أعلنت الدفاع الروسية الاثنين أن نتيجة ضربات جوية وصاروخية ومدفعية خلال اليوم الماضي تم القضاء على 450 قوميا متطرفا و13 دبابة ومدرعة أخرى، إضافة إلى 16 عربة خاصة للقوات الأوكرانية.

 

وحسب موقع روسيا اليوم، جاء ذلك في إفادة صباحة للمتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، الذي أضاف أن صاروخا من طراز "أونيكس" عالي الدقة أطلق من منظومة "باستيون" الساحلية، ضرب مطار أرتسيز في مقاطعة أوديسا، ما أدى إلى تدمير محطة للتحكم بالطائرات بدون طيار Bayraktar TB2، إضافة إلى تدمير طائرتين من هذا الطراز على الأرض.

 


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