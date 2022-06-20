الجيش الأوكراني يقصف أراضي لوجانسك مرتين خلال الـ24 ساعة الماضية

كتب أحمد عرفة

أكدت قيادة قوات جمهورية لوجانسك الشعبية، أن الجيش الأوكراني قصف أراضي الجمهورية مرتين خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لروسيا اليوم.

وأوضحت قيادة قوات جمهورية لوغانسك الشعبية، أن القوات الأوكرانية استخدمت خلال هذا القصف، منظومة "توشكا-أو" الصاروخية وراجمات الصواريخ "أورغان".

وأوضحت قيادة قوات جمهورية لوغانسك الشعبية، أنه تم تسجيل حالتي قصف من جانب التشكيلات المسلحة لأوكرانيا، وجرى خلالهما استهداف بلدتي ستاخانوف وخوروشيه بصاروخ من طراز توشكا-أو، بـ16 قذيفة من راجمة صواريخ من طراز أورغان ويجري التحقق من عواقب هذا القصف.