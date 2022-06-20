اليوم السابع
Ads
الإثنين، 20 يونيو 2022 10:15 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الجيش الأوكراني يقصف أراضي لوجانسك مرتين خلال الـ24 ساعة الماضية

الإثنين، 20 يونيو 2022 09:56 ص
الجيش الأوكراني يقصف أراضي لوجانسك مرتين خلال الـ24 ساعة الماضية اوكرانيا
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت قيادة قوات جمهورية لوجانسك الشعبية، أن الجيش الأوكراني قصف أراضي الجمهورية مرتين خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لروسيا اليوم.

وأوضحت قيادة قوات جمهورية لوغانسك الشعبية، أن القوات الأوكرانية استخدمت خلال هذا القصف، منظومة "توشكا-أو" الصاروخية وراجمات الصواريخ "أورغان".  

وأوضحت قيادة قوات جمهورية لوغانسك الشعبية، أنه تم تسجيل حالتي قصف من جانب التشكيلات المسلحة لأوكرانيا، وجرى خلالهما استهداف بلدتي ستاخانوف وخوروشيه بصاروخ من طراز توشكا-أو، بـ16 قذيفة من راجمة صواريخ من طراز أورغان ويجري التحقق من عواقب هذا القصف.

 

 


روسيا

حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا وأوكرانيا

اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اسباب حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب أوكرانيا

حرب روسيا على أوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الأوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة