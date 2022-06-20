الجمهوريون فى تكساس يوافقون على برنامج للحزب يزعم أن بايدن ليس رئيسا شرعيا

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة نيويورك تايمز، إن الحزب الجمهورى فى تكساس، قدم عددا من الإعلانات اليمينية المتطرفة، كجزء من برنامج الحزب الرسمي، والتي تزعم أن بايدن ليس رئيسا منتخبا بشكل مشروع، ووجهوا توبيخا للسيناتور جون كورنين لعمله على تشريع من الحزبيين لتقييد الأسلحة، وأشاروا إلى أن المثلية الجنسية اختيار نمط حياة غير طبيعى.

وتم التصويت على البرنامج فى مدينة هيوستن خلال مؤتمر الحزب بالولاية الذى انتهى يوم السبت الماضى.

وتمت الموافقة على القرارات المتعلقة ببايدن وكورنين بتصويت المندوبين، وفقا لما ذكره جيمس ويسولك، مدير الاتصالات بالحزب الجمهورى فى تكساس.

كما أن البيانات المتعلقة بالمثلية الجنسية، وأيضا مواقف أخرى من الإجهاض تدعو الطلاب للتعلم عن إنسانية الطفل قبل الولادة، كانت من بين أكثر من 270 بند تمت الموافقة عليها من قبل لجنة البرنامج، وتم التصويت عليها من قبل المندوبين المشاركين فى المؤتمر ببطاقات اقتراع ورقية. وكانت نتائج التصويت لا تزال قيد الانتظار يوم الأحد، إلا ان ويسولك قال إنه من النادر أن يتم التصويت برفض البنود من قبل المؤتمر الكامل بعد أن يتم الموافقة عليها من قبل اللجنة.

وقالت نيويورك تايمز إن القرارات التي تتبنى المزاعم الكاذبة بأن الرئيس السابق دونالد ترامب كان ضحية انتخابات مسروقة عام 2020 والإعلانات الأخرى كانت أحدث مثال على أن الجمهوريين فى تكساس سيتحركون بشكل أكبر صوب اليمين فى الأشهر الأخيرة.

ويسيطر الجمهوريون عن غرفتى المجلس التشريعى فى تكساس ومنصب الحاكم وكل المناصب فى مختلف أنحاء الولاية، واستخدموا هيمنتهم للدفع بتشريع مناهض للإجهاض، وخلق مشكلات تتعلق بسلاسل الإمداد بإضافة تفتيش من الولاية عند الحدود، وإعادة ترشيح المدعى العام للولاية المدعوم من ترامب على عضو من عائلة ترامب فى سباق تمهيدى فى مايو الماضى.