التصريح بدفن جثة طفل لقى مصرعه غرقا فى ترعة بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى البلينا المركزى جنوب محافظة سوهاج، طفل يبلغ من العمر 14 سنة جثة هامدة إثر سقوطه بإحدى الترع دائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، حيث تم تحرير المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بغرق طفل بإحدى الترع بدائرة المركز وتم إنتشال جثته ونقلها إلى المشرحة بالمستشفى المركزى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والعميد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الجنوب بوصول الطفل تامر ب ف م 14 سنة ويقيم دائرة مركز البلينا الى المستشفي المركزي " جثة هامدة " إدعاء غرق.

وبسؤال والده، أقر أنه أثناء لهو نجله المذكورعلي حافة ترعة نجع المواجد بذات الناحية إنزلقت قدمه وسقط بها مما نتج عنه غرقه ووفاته ونفي الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق " ولا توجد شبهة جنائية ، حيث تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.