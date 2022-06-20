البحيرة تحصد المركز الأول بمسابقة الأخصائى المثالى فى الخدمات الفردية

البحيرة -ناصر جودة

أعلن يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة عن فوز سحر عبد الحميد محمد زيدان، بمدرسة الدكتور لطفي الأسطى بنات، التابعة لإدارة إيتاي البارود التعليمية، بالمركز الأول على مستوى الجمهورية، فى مسابقة الأخصائي الاجتماعي المثالي في الخدمات الفردية عن المرحلة الثانوية للعام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢١.

جاء ذلك عقب إعلان الإدارة العامة للتربية الاجتماعية لقطاع الخدمات والأنشطة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتائج تحكيم المسابقة.

وثمن وكيل الوزارة جهود الإدارة العامة للشؤون التنفيذية والمشرف على الأنشطة التربوية والثقافية و توجيه عام التربية الاجتماعية بالمديرية المركزية على جهدهم المبذول والإشراف التنفيذي المتميز على الأنشطة التربوية خلال العام الدراسي الحالي مما ساهم في تحقيق العديد من المراكز الأولى والمتقدمة على مستوى الجمهورية فى مختلف المسابقات التربوية والثقافية.