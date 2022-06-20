اليوم السابع
Ads
الإثنين، 20 يونيو 2022 12:16 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

على مستوى الجمهورية..

البحيرة تحصد المركز الأول بمسابقة الأخصائى المثالى فى الخدمات الفردية

الإثنين، 20 يونيو 2022 10:52 ص
البحيرة تحصد المركز الأول بمسابقة الأخصائى المثالى فى الخدمات الفردية اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة
البحيرة -ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة عن فوز سحر عبد الحميد محمد زيدان، بمدرسة الدكتور لطفي الأسطى بنات، التابعة لإدارة إيتاي البارود التعليمية، بالمركز الأول على مستوى الجمهورية، فى مسابقة الأخصائي الاجتماعي المثالي في الخدمات الفردية عن المرحلة الثانوية للعام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢١.

جاء ذلك عقب إعلان الإدارة العامة للتربية الاجتماعية لقطاع الخدمات والأنشطة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتائج تحكيم المسابقة. 
وثمن وكيل الوزارة جهود الإدارة العامة للشؤون التنفيذية والمشرف على الأنشطة التربوية والثقافية و توجيه عام التربية الاجتماعية بالمديرية المركزية على جهدهم المبذول والإشراف التنفيذي المتميز على الأنشطة التربوية خلال العام الدراسي الحالي مما ساهم في تحقيق العديد من المراكز الأولى والمتقدمة على مستوى الجمهورية فى مختلف المسابقات التربوية والثقافية.

 


البحيرة

الأخصائي الإجتماعى

الأخصائي المثالي

إدارة ايتاى البارود



الموضوعات المتعلقة

إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة مبكروباص بصحراوى البحيرة

الأحد، 19 يونيو 2022 10:55 م

عادل بدوى.. حكاية بطل العالم فى كمال الأجسام من الشهرة إلى فراش المرض.. لايف

الأحد، 19 يونيو 2022 10:19 م

"علا رفعت" الأول فى الشهادة الإعدادية بالبحيرة: أفتخر بوالدى عامل النظافة وبهديله نجاحى ودعمه تاج على رأسى طول العمر.. بحلم بالالتحاق بكلية الطب.. ونفسى أكون زى الدكتور مجدى يعقوب وابنى مستشفى للغلابة.. فيديو

الأحد، 19 يونيو 2022 09:00 م

الأوقاف: إلغاء تصريح خطيب مكافأة بالبحيرة ومنعه من صعود المنبر

الأحد، 19 يونيو 2022 07:36 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة