الأوقاف تعلن انطلاق مسابقتى "نبى الهدى" و"حج مبرور" غدا

كتب ـ على عبد الرحمن

أعلنت وزارة الأوقاف ، انطلاق مسابقتا "نبي الهدى" و"حج مبرور" غدًا الثلاثاء، بالتعاون بين وزارة الأوقاف وإذاعة القرآن الكريم، حيث تنطلق المسابقة الأولى "نبي الهدى"، وتذاع في تمام الساعة 11,35قبل الظهر، وهي مسابقة يومية تتضمن 30 سؤالًا، وتهدف إلى التعريف بمكانة وأخلاق سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وحسن الأدب معه عليه الصلاة والسلام.

وأوضحت الوزارة، أن المسابقة تستهدف الأطفال والنشء والشباب تحت سن 18 سنة، وهي بجائزة يومية قدرها 500 جنيه، ومجموعة كتب من إصدارات الأوقاف لكل فائز، مع إعلان اسم الفائز يوميًا على إذاعة القرآن الكريم وموقع وزارة الأوقاف المصرية.

فيما تذاع المسابقة الثانية "حج مبرور"، في تمام الساعة 6,35 قبل المغرب، وتقدم عشرين معلومة وعشرين سؤالا عن الحج وما يتصل به وعن الأضحية والأيام العشر وخطبة حجة الوداع، على مدار 20 يومًا بجائزة يومية قدرها 500 جنيه، ومجموعة كتب من إصدارات الأوقاف وإعلان اسم الفائز على إذاعة القرآن الكريم وموقع وزارة الأوقاف، وهي مسابقة مفتوحة للجميع.