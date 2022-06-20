أسعار مخفضة فى معارض عيد الأضحى.. الطماطم بـ5 جنيهات والتفاح البلدى بـ10

بنى سويف هانى فتحى

قدم اليوم السابع بثا مباشرا من داخل معرض أضحى مبارك بوسط مدينة بنى سويف لمتابعة أسعار الخضراوات والفواكه اليوم الاثنين.

ورصد اليوم السابع أسعار الخضراوات والفواكه، وكانت 5 جنيهات للطماطم والبطاطس والبصل والبذنجان، و20 جنيها للبطيخ.

وكان الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف الاسبوع الماضي معرض أضحى مبارك لبيع اللحوم، والذى تقيمه المحافظة، ضمن استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك بالتعاون مع الغرفة التجارية والتموين، وذلك بحضور المهندس وصفى عبد الله وكيل وزارة التموين، وحسن جعفر رئيس الغرفة التجارية ببني سويف، والدكتور محمد جلال مدير عام الطب البيطرى، والمحاسب هانى الجويلى رئيس المدينة، والدكتور علاء سعيد مدير إدارة التعاون والتنمية الاقتصادية بديوان عام المحافظة.

ووجه المحافظ بإعداد قائمة شاملة تتضمن كافة أسعار السلع والمنتجات التي يوفرها المعرض، وإرسالها لإدارة التفتيش المالي والإداري بالديوان العام،لمتابعة التزام التجار والعارضين بالأسعار المعلنة والمتفق عليها مع وكيل وزارة التموين والغرفة التجارية والشركات المشاركة في المعرض واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال المخالفين ، مشدداً على على المتابعة المستمرة للالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والالتزام بالتدابير الوقائية وتنظيم حركة الدخول والخروج من المعرض،لتجنب الزحام خاصة مع زيادة الإقبال المتوقع على المعرض، ومراعاة توافر اشتراطات الأمن والسلامة والالتزام بالارشادات التوعوية التى أقرها الطب الوقائي بمديرية الصحة.

ونوه المحافظ عن أنه يتم حاليا إقامة معارض وشوادر مماثلة لبيع اللحوم والسلع بمراكز ومدن الوحدات المحلية الأخرى،وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية لطرح اللحوم والسلع الغذائية ،للتيسير على المواطنين ،ضمن خطة المحافظة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة تقل عن أسعار السوق خاصة اللحوم التي يزداد عليها الطلب في هذه المناسبة الكريمة،وذلك عن طريق التوسع فى إقامة شوادر ومنافذ لبيع اللحوم البلدية والمجمدة وطرحها بأسعار مناسبة وزيادة المعروض منها لمواجهة الاستهلاك المتزايد والمتربط بالعيد.