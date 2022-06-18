تأهيل وتطوير الشوارع والميادين لتحقيق السيولة وخلق محاور مرورية فى بنى سويف

أجرى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف جولة ميدانية موسعة بمدينة بني سويف،لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال التطوير ورفع الكفاءة الجاري تنفيذها بعدد من الشوارع والميادين الحيوية، والتي تنفذها مديرية الطرق والنقل ضمن خطة المحافظة لإعادة الوجه الجمالي والشكل الحضاري لمراكز ومدن المحافظة و خلق محاور مرورية والقضاء على نقاط الضعف والتكدس والزحام المروري ، وقد رافقه خلال الجولة: المهندس ناصر فراج وكيل وزارة النقل، الأستاذ هاني الجويلي رئيس المدينة،وبعض التنفيذيين.

استهل المحافظ جولته بتفقد أعمال التطوير الجاري تنفيذها في المسافة من منزل ومطلع الكوبري العلوي على النيل بطريق السادات، واستمع لعرض موجز عن سير الأعمال التى تم تنفيذها بالمنطقة ،حيث تم توسعة الطريق بعد ترحيل الجزيرتين الوسطى والمقابلة ،لاستيعاب الحركة المرورية بعروض متفاوتة وأضافة أجزاء تتراوح من 2 إلى 4 أمتار بالجانبين، ولتواكب مع أعمال التطوير التي تم تنفيذها بمنطقة الدوية والروضة.

وتابع المحافظ مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع تطوير ميدان الأزهري،الحلول والمحاور المرورية الجديدة التي تم تنفيذها ، تمهيداً لافتتاحه خلال الفترة القليلة المقبلة ،حيث تم الانتهاء من أعمال اللاند مارك والأسوار والدهانات والرصف والإنترلوك ورخام الأرضيات والتخطيط والنجيل الصناعي وأعمال الكهرباء النهائية ، بعد عمل توسعة لمخارج ومداخل الميدان وإضافة مساحات يصل عرضها 6 أمتار زيادة من كل جانب،ليصل إجمالي الإضافة إلى 12 م من الجانبين، والذي سيمثل إضافة متميزة لشبكة الطرق الداخلية ، نظرا لأهمية الميدان كمدخل المحافظة من ناحية الفيوم ونقطة تقاطع طريق الفيوم القديم والمدخل من ناحية فيوم / بني سويف مع الطريق الدائرى القادم من الطريق الزراعي شمالاً إلى الزراعي جنوباً.

كما تفقد المحافظ أعمال التطوير ورفع الكفاءة التي تم تنفيذها بتقاطع شارع عبد السلام عارف مع طريق السادات ، والتي تم تطويرها بالكامل ، وتضمنت أعمال توسعة من ناحية مصنع الثلج بعروض تتراوح من 5 إلى 6 أمتار، وترحيل الجزيرة الوسطى لزيادة عرض الاتجاه القادم من طريق السادات إلى كوبري النيل أمام مدينة الحرفيين، لاستيعاب الحركة المرورية بالمنطقة، والتي كانت تشهد حالة من التكدس بسبب زيادة الحركة بمحيط مدينة الحرفيين والقادم من وإلى السادات وكوبرى النيل، حيث تم ترحيل الجزيرة وتقليل حجمها لزيادة عرض الطريق وعمل دروانات للعودة إلى الخلف للقادم من كوبري السادات والحرفيين وموقف محي الدين والدخول إلى شارع عبد السلام عارف أو السير في اتجاه كوبرى الشرق.

كما تضمنت الأعمال المنفذة عمل دوران عكسي ليخدم منطقة حلمي الملط والقادم من كوبري الشرق و شارع الروضة ، علاوة على رفع إشارة المرور التي كانت تتسبب في حدوث تكدس وتعطيل للحركة المرورية،حيث تمت أعمال توسعة كبيرة بالمنطقة، بالإضافة إلى توسعة مدخل شارع عبد السلام عارف وعمل جزر بشكل جمالي لاستيعاب الحركة المرورية ووتسهيل عملية الدخول والخروج من وإلى عبد السلام عارف، بجانب رفع الجزيرة الوسطى في المسافة من مستشفى الدعوة إلى محي الدين وضمها إلى الطريق لتوسعته، وكانت تتسبب في وقوع بعض الحوادث نتيجة الخروج المفاجئ من عبد السلام عارف ،وقد تمت مراعاة تخصيص مكان لسيارات السرفيس بجوار كوبرى المشاه بمنطقة محي الدين ،لتحقيق السيولة المرروية بمطلع الكوبري ، بعدما كانت سيارات السرفيس تتسبب في غلقه بسبب الوقوف في هذه المنطقة.

وتضمنت الجولة متابعة سير الأعمال الجاري تنفيذها في المسافة من طريق محي الدين حتى مزلقان السحارة ، والذي يعتبر من أحد أهم المحاور المرورية ومدخل حيوي ثاني لمدينة بني سويف من الناحية الجنوبية ويخدم عددا من قرى المركز ، حيث يشهد الطريق أعمال توسعة وعمل حوائط ساندة وصلت نسبة تنفيذها إلى 90%، وإضافة أكثر من 6 أمتار لعرض الطريق، بالإضافة إلى أعمال التوسعة الجاري تنفيذها أمام محطة تزمنت ،لاستيعاب الحركة المرورية ، ويتم حاليا رفع المخلفات و التسوية تمهيداً للبدء في أعمال الرصف وعمل بلدورات، لتتناسب مع خطة التطوير التي شهدتها الآونة الأخيرة.

حيث يجرى إعداد دراسة مرورية لهذه المنطقة لإمكانية عمل صينية أو ريتيرنات لتسهيل الحركة ، فيما اختتمت الجولة بتفقد طريق رياض،بعد رصفه بطول كم ، في المسافة من موقف النجدة حتى الطريق الدائري ، ضمن استكمال محور صلاح سالم حتى الطريق الدائري ، والذي يخدم العديد من قرى المركز ،ويعمل على تسهبل الحركة المرورية بالمدخل الشمالى لمدينة بني سويف.



تأهيل-وتطوير-الشوارع-والميادين-لتحقيق-السيولة-وخلق-محاور-مرورية-فى-بنى-سويف-(1)



تأهيل-وتطوير-الشوارع-والميادين-لتحقيق-السيولة-وخلق-محاور-مرورية-فى-بنى-سويف-(2)



تأهيل-وتطوير-الشوارع-والميادين-لتحقيق-السيولة-وخلق-محاور-مرورية-فى-بنى-سويف-(3)



تأهيل-وتطوير-الشوارع-والميادين-لتحقيق-السيولة-وخلق-محاور-مرورية-فى-بنى-سويف-(4)



تأهيل-وتطوير-الشوارع-والميادين-لتحقيق-السيولة-وخلق-محاور-مرورية-فى-بنى-سويف-(5)