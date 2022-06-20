اليوم السابع
Ads
الإثنين، 20 يونيو 2022 06:46 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أستاذ هندسة البترول: دعم الدولة لشركة شيفرون بمصر يساهم فى استكشافات جديدة

الإثنين، 20 يونيو 2022 06:17 م
أستاذ هندسة البترول: دعم الدولة لشركة شيفرون بمصر يساهم فى استكشافات جديدة الدكتور رمضان أبو العلا أستاذ هندسة البترول بجامعة السويس
كتب محمود رضا الزاملى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور رمضان أبو العلا أستاذ هندسة البترول بجامعة السويس، أن استقبال الرئيس السيسى لرئيس مجلس إدارة شيفرون الأمريكية العالمية المتخصصة فى مجال بحث واستكشاف البترول، يؤكد أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق غايتها ونجاحها فى مجال البترول، ويؤكد دعم الدولة الكامل لأنشطة شركة شيفرون فى مصر، خاصةً فى مجال البحث والاستكشاف والإنتاج، وذلك لما للشركة من خبرات عريقة فى أنشطة ومجالات صناعة البترول والغاز عالمياً، الأمر الذى يدعم قطاع البترول فى مصر بصورة محورية ويساهم فى تعظيم استفادة الدولة من مواردها الكامنة لصالح الأجيال الحالية والقادمة 

 

وأضاف أستاذ هندسة البترول خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم على قناة dmc، أنه بعد اكتشاف مصر حقل ظهر ارتفع الزخم حول المنطقة، وتسعى شركات البترول ضخ استثماراتها بمصر بعد نجاح تجربة شركة "اينى" واكتشافها حقل ظهر، التى أخذت الثقة من التوجيهات الرئاسية لتذليل كافة العقبات، واكتشاف أكبر حقل غاز من شأنه تغيير مفاهيم الطاقة بالنسبة لمصر وأهميتها العالمية.

 

وأضاف أستاذ هندسة البترول أعتقد أن الأحداث العالمية التى تفرض نفسها بالإضافة لمناخ الاستقرار داخل مصر يزيد من النجاحات الجديدة لشركة "شيفرون" فى التنقيب داخل مصر، وسيكون لها نجاحات فى البحر المتوسط والبحر الأحمر.

 


هندسة البترول

شركة شيفرون

مصر

استكشافات بترولية جديدة



الموضوعات المتعلقة

أستاذ هندسة البترول: الدولة المصرية تسعى لجعل أسوان مصدرا عالميا لتوليد الطاقة النظيفة

الإثنين، 14 فبراير 2022 10:41 م

تفاصيل حياة ضحية حادث الدائرى الأوسطى.. صدمة تركها مهندس البترول لدى أسرته وأهل الإسماعيلية.. كان معطاءً بالسر وترك 4 أطفال أصغرهم رضيعة.. وتعرفوا على سيارته صدفة ولا تزال العائلة تتلقى العزاء.. فيديو وصور

السبت، 08 يناير 2022 01:54 م

أستاذ هندسة البترول: الدولة نجحت فى الاعتماد على مصادر متعددة للطاقة

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 07:52 م

أستاذ هندسة البترول: زيادة السيارات العاملة بالغاز الطبيعى لـ 450 ألف

الخميس، 02 ديسمبر 2021 08:03 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة