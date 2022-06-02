63 نقطة إسعاف مزودة بـ95 سيارة لتقديم خدمة فورية بالمنوفية.. اعرف التفاصيل

فريق المحافظات

قال الدكتور محمد سعدية مدير مرفق إسعاف محافظة المنوفية، إن المرفق يعمل على قدم وساق على مدار الساعة، ويجرى تطوير الخدمة بشكل دورى للوصول إلى أعلى قدر من الكفاءة فى الخدمة.



وأوضح مدير المرفق فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المرفق به 63 نقطة إسعافية مزودة بـ95 سيارة إسعاف موزعة على 4 قطاعات تعمل على مدار الساعة للوصول إلى أى بلاغ وفى أقل وقت من أجل الحفاظ على حياة المواطنين.



وأضاف مدير المرفق، أن العمل يجرى على قدم وساق بالمرفق من خلال التناغم بين جميع أعضاء الفريق بكل القطاعات الأربعة والتى يعمل بها 8 مشرفين يترأسهم مشرف عام إسعاف محافظة المنوفية وهو شادى نبوى البدرى، مؤكدا العمل على تحديث غرف عمليات إسعاف محافظة المنوفية بشكل كبير، وإدخال وحدة جديدة تساعد على السرعة فى تلقى البلاغات وهو جهاز "CRM" وهو جهاز حديث الذى تم إدخالة الغرفة لتقديم خدمة إسعافية سريعة.



وتابع مدير المرفق، أن عدد البلاغات قبل استخدام الجهاز الجديد بالغرفة 110 بلاغات يوميا، وارتفعت معدلات استقبال البلاغات إلى 170 بلاغا يوميا، وهو الأمر الذى أتاح الفرصة لعدد أكبر من المبلغين للوصول للمرفق فى وقت أسرع وبصورة مباشرة، وذلك بعد التعامل مع إحدى شركات الاتصالات أيضا والتى تقوم بفلترة الأرقام والبلاغات ولا يتم تلقى إلا البلاغ الهام والحقيقى، والذى يجرى التعامل معه بصورة مباشرة وسريعة.