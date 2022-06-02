5عناصر غذائية تمنع ظهور الشعر الأبيض مبكرًا .. منها الحديد والنحاس وأوميجا3

كتبت فاطمة خليل

مع تقدمك في العمر، فإن التعرض للشيب أو الشعر الأبيض أمر شائع جدًا، لكن قد يساعد التركيز على العناصر الغذائية الأساسية للشعر، في منع شيب الشعر وترققه، خاصة أن نقص بعض العناصر الغذائية قد يتسبب في ظهور الشعر الأبيض، بحسب موقع "health".

ما الذي يسبب شيب الشعر؟

تنتج بصيلات الشعر لدينا كمية أقل من الميلانين، المسؤول عن تصبغ الألوان، ومع تقدمنا ​​في السن ، يصبح شعرنا رماديًا ومع ذلك ، إذا بدأ الشعر الأبيض عندما كنت صغيرًا ، فقد يكون هناك مجموعة متنوعة من متغيرات الصحة ونمط الحياة ، بما في ذلك بعض أوجه القصور في العناصر الغذائية.

الشيب هو جزء لا مفر منه من الشيخوخة ويجب أن يحدث للجميع في مرحلة ما، ومع ذلك بسبب الضغط النفسى والتغذية السيئة ، نرى عددًا متزايدًا من الأشخاص يعانون من الشيب المبكر.

5 عناصر غذائية لمنع ظهور الشعر الأبيض مبكراً



1. البروتين



يتكون الشعر بالكامل تقريبًا من البروتين، وتتطلب فروة الرأس، التي تعد مصدر قوة التنفس الحية خلف الشعر، البروتين لمواصلة العمل وللتمثيل الغذائي الصحيح للشعر. يجب أن يستهلك النباتيون، على وجه الخصوص ، ما يكفي من البروتين لتلبية متطلباتهم من الأحماض الأمينية.

نحتاج إلى جرام واحد من البروتين لكل كيلوجرام من وزن الجسم كل يوم، إما في نظامنا الغذائي أو كمكمل غذائي.

والبروتين هو لبنة بناء الشعر، ونقصه يمكن أن يسبب مجموعة متنوعة من المشاكل، بما في ذلك شيب الشعر.

والأطعمة التي توفر البروتين الجيد هي اللحوم والعدس والبازلاء والكينوا

2. أحماض أوميجا 3 الدهنية



هذه هي الأحماض الدهنية الأساسية، وهي ضرورية لعمل الجسم والشعر وفروة الرأس ولكن لا ينتجها الجسم ولهذا السبب تحتاج إلى الحصول عليها من المواد الغذائية.

تضمن أحماض أوميجا 3 الدهنية بقاء الشعر ناعمًا ولامعًا وتمنع تساقط الشعر وترققه مع التركيز أيضًا على تعزيز نمو الشعر مطلوب 250 مجم كحد أدنى من قبل الجسم ، سواء في نظامك الغذائي أو كمكمل غذائي.

الأطعمة التي تحتوي على أوميجا 3: الأسماك الدهنية مثل السلمون أو الماكريل ، والنباتيون: بذور الكتان ، وبذور الشيا ، والجوز ، وفول الصويا.

3. فيتامين د



بصرف النظر عن الحفاظ على عظامك صحية وقوية، فإن أحد الأدوار التي يلعبها فيتامين د هو تحفيز بصيلات الشعر الجديدة والقديمة.

عندما لا يكون هناك ما يكفي من فيتامين (د) في جسمك ، قد يتحول شعرك إلى اللون الرمادي أو الأبيض.

وجدت إحدى الدراسات المنشورة في المجلة الدولية لعلم الشعر أن الأطفال الذين عانوا من شيب الشعر المبكر لديهم مستويات منخفضة من فيتامين د. لكن كلاً من نقص فيتامين (د) والاستهلاك المفرط لفيتامين (د) قد يسببان تساقط الشعر لذا ، يجب استهلاكها باعتدال.

الأطعمة التي توفر فيتامين د: البيض والأسماك والحليب المدعم وحبوب الإفطار.

4. الحديد والنحاس



يعتبر تساقط الشعر وشيب الشعر من أعراض نقص الحديد لأن نقص الحديد في الجسم يعطل وصول الدم إلى بصيلات الشعر. لتجنب ترقق الشعر وشيبه ، يعد الحديد والنحاس أحد العناصر الغذائية الأساسية.

المستويات الكافية من الحديد والنحاس قد تساعد في منع ظهور الشيب المبكر هناك حاجة لحوالي 8 إلى 10 مجم من الحديد يوميًا وحوالي 1000 إلى 1200 ميكروجرام من النحاس يوميًا.

الأطعمة التي تمد الحديد والنحاس البيض والمحار والخضروات الورقية والشوكولاتة الداكنة.

5. فيتامينات ب المعقدة



تعتبر الفيتامينات من العناصر الغذائية الأساسية لتعزيز نمو الشعر ومنع أي نوع من مشاكل الشعر من أشهر الفيتامينات للشعر هو فيتامين ب المركب فيتامينات ب المعقدة مثل ب 12 وبيوتين وب 6 مهمة لقوة ولون الشعر من المعروف أن نقص أي من هذه العناصر الغذائية يعزز شيب الشعر.

على سبيل المثال ، تعتبر المكملات الغذائية مفيدة جدًا في منع ظهور الشيب. نحن نطلب حوالي 500 إلى 600 ميكروغرام في اليوم.

الأطعمة التي توفر فيتامين ب المركب البيض والكبد واللحوم المكسرات والخضروات الورقية والخميرة الغذائية