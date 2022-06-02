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وزير الحج السعودى: الموسم الحالى يستوعب مليون حاج وسلامة الحجيج فى المقدمة

الخميس، 02 يونيو 2022 12:48 م
وزير الحج السعودى: الموسم الحالى يستوعب مليون حاج وسلامة الحجيج فى المقدمة الكعبة - ارشيفيه
كتبت: إيمان حنا

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أكد وزير الحج والعمرة السعودى الدكتور توفيق الربيعة، أن موسم حج هذا العام سيستوعب مليون حاج؛ موضحًا أن الوزارة تعمل على ضمان صحة الحجاج خلال هذا العام فى المقام الأول، وفق قناة الإخبارية السعودية.
 
وقال "الربيعة": التقنيات الرقمية ستساعدنا في تنظيم حج هذا العام بشكل مثالي، وبطاقة الحج الذكية سيجري تطبيقها هذا العام.
 
وأعلن الوزير أن الاستعدادات اكتملت و"نعمل على ضمان صحة الحجاج خلال حج هذا العام".
 
وقد جددت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، تأكيدها بأن "التحصين" بأحد لقاحات كورونا شرطٌ لأداء فريضة الحج لهذا العام  .
 
 

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