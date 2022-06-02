اليوم السابع
Ads
الخميس، 02 يونيو 2022 05:36 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

نيوزويك: الرئيس الروسى بوتين عولج من السرطان فى أبريل الماضى

الخميس، 02 يونيو 2022 04:57 م
نيوزويك: الرئيس الروسى بوتين عولج من السرطان فى أبريل الماضى بوتين
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت مجلة "نيوزويك" عن تقرير من المخابرات الأمريكية، اليوم الخميس، عن أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين عولج من السرطان فى أبريل الماضى.

كان الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، أكد أن بلاده ستعمل على تعزيز قوتها واستقلالها وسيادتها فى هذا العالم الذى يشهد تغييرا سريعا.

وقال بوتين، فى رسالة بالفيديو بمناسبة اليوم العالمى للطفل، أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، الأربعاء، "نحن نعيش فى وقت يتغير العالم فيه بسرعة.. أنا متأكد من أن روسيا فى هذا العالم المعقد ستعزز قوتها واستقلالها وسيادتها، وهذا العمل ليس فى اتجاه معين واحد، سيكون فى الاقتصاد والتكنولوجيا والعلوم والعديد من المجالات الأخرى، وتعزيز المجتمع المدنى والتعليم الوطنى ومن بينها أيضا مجتمع مدنى قوى وأنشطة وطنية للشباب".

وشدد على أن "نجاح البلاد يعتمد على عمل وإنجازات المواطنين الذين تجمعهم القيم المشتركة والثقافة والتقاليد واحترام التاريخ والرغبة في المساهمة لتنمية روسيا، فالناس ليسوا بالأقوال، بل بالأفعال، يشاركون ويتشاركون في ما يحدث لمدينتهم وقريتهم ودولتهم ككل".

وأضاف بوتين: "الجيل الحالي لديه كل ما هو ضروري لبناء مستقبل جدير معا ، العزيمة، والمسؤولية، والحب للبلد، فضلا عن الرغبة في اكتساب معرفة جديدة ومساعدة الآخرين".

 


بوتين

مجلة نيوزويك

المخابرات الامريكية

السرطان


الموضوعات المتعلقة

الصحف العالمية: أزمة لبن الأطفال فى أمريكا تتوالى..البنتاجون يتمسك بدعم أوكرانيا بعد صفقة الصواريخ..ارتفاع أسعار البيض فى فرنسا بسبب أنفلونزا الطيور.."بيلية" يناشد بوتين بوقف الحرب..مصر لا تزال تثير دهشة العالم

الخميس، 02 يونيو 2022 02:10 م

"بيليه" يناشد بوتين بوقف الحرب.. تعرف على رسالة الجوهرة السمراء

الخميس، 02 يونيو 2022 12:59 م

بايدن وزلات اللسان.. قليل من الطرافة كثير من الجدل.. تاريخ الرئيس الأمريكى فى "العراق وأفغانستان" يثير ارتباك أمام خريجى الأكاديمية البحرية.. والإطاحة بـ" بوتين" و"دعم الإيرانيين" ضمن قائمة السقطات

الأربعاء، 01 يونيو 2022 10:30 م

زيلينسكى يؤكد فقدان أوكرانيا 35% من ناتجها القومى بسبب الحرب الروسية عليها.. مدير مكتب الرئيس الأوكرانى: الخسائر المباشرة للبلاد تجاوزت 600 مليار دولار.. وبوتين يصف الحرب ودعم دونباس بالحالة الاستثنائية

الأربعاء، 01 يونيو 2022 08:30 م

بوتين يصف الحرب الأوكرانية ودعم دونباس بالحالة الاستثنائية

الأربعاء، 01 يونيو 2022 06:17 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة