نيوزويك: الرئيس الروسى بوتين عولج من السرطان فى أبريل الماضى

وقال بوتين، فى رسالة بالفيديو بمناسبة اليوم العالمى للطفل، أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، الأربعاء، "نحن نعيش فى وقت يتغير العالم فيه بسرعة.. أنا متأكد من أن روسيا فى هذا العالم المعقد ستعزز قوتها واستقلالها وسيادتها، وهذا العمل ليس فى اتجاه معين واحد، سيكون فى الاقتصاد والتكنولوجيا والعلوم والعديد من المجالات الأخرى، وتعزيز المجتمع المدنى والتعليم الوطنى ومن بينها أيضا مجتمع مدنى قوى وأنشطة وطنية للشباب".

وشدد على أن "نجاح البلاد يعتمد على عمل وإنجازات المواطنين الذين تجمعهم القيم المشتركة والثقافة والتقاليد واحترام التاريخ والرغبة في المساهمة لتنمية روسيا، فالناس ليسوا بالأقوال، بل بالأفعال، يشاركون ويتشاركون في ما يحدث لمدينتهم وقريتهم ودولتهم ككل".

وأضاف بوتين: "الجيل الحالي لديه كل ما هو ضروري لبناء مستقبل جدير معا ، العزيمة، والمسؤولية، والحب للبلد، فضلا عن الرغبة في اكتساب معرفة جديدة ومساعدة الآخرين".