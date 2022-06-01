الرئيس الروسى: بلادنا ستعمل على تعزيز قوتها واستقلالها وسيادتها

وقال بوتين في رسالة بالفيديو بمناسبة اليوم العالمي للطفل، أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الأربعاء، "نحن نعيش في وقت يتغير العالم فيه بسرعة.. أنا متأكد من أن روسيا في هذا العالم المعقد ستعزز قوتها واستقلالها وسيادتها، وهذا العمل ليس في اتجاه معين واحد، سيكون في الاقتصاد والتكنولوجيا والعلوم والعديد من المجالات الأخرى، وتعزيز المجتمع المدني والتعليم الوطني ومن بينها أيضا مجتمع مدني قوي وأنشطة وطنية للشباب".



وشدد على أن "نجاح البلاد يعتمد على عمل وإنجازات المواطنين الذين تجمعهم القيم المشتركة والثقافة والتقاليد واحترام التاريخ والرغبة في المساهمة لتنمية روسيا، فالناس ليسوا بالأقوال، بل بالأفعال، يشاركون ويتشاركون في ما يحدث لمدينتهم وقريتهم ودولتهم ككل".



وأضاف بوتين: "الجيل الحالي لديه كل ما هو ضروري لبناء مستقبل جدير معا ، العزيمة، والمسؤولية، والحب للبلد، فضلا عن الرغبة في اكتساب معرفة جديدة ومساعدة الآخرين".



في سياق آخر، أعلن المتحدث الصحفي باسم الرسمي الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستعد لقمة مجموعة "بريكس"، التي ستعقد في يونيو الجاري.



وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال بهذا الصدد "نحن سوف نعلمكم بالأمر، فهذا حدث مهم للغاية"، مؤكدا أن الرئيس الروسي يستعد لهذه القمة.



وفيما يتعلق بزيارة الرئيس الروسي إلى تركيا، قال بيسكوف: "إن الاتفاق على موعد زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى تركيا يجري عبر القنوات الديبلوماسية".



في سياق مختلف، أعلن المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية أن بلاده ليس لديها ثقة في الجانب الأوكراني بشأن عدم استخدام الأسلحة الأميركية ضد الأراضي الروسية.



وقال بيسكوف للصحفيين؛ تعليقا على تصريحات الرئيس الأوكراني حول عدم استخدام الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة ضد روسيا، "نحن لا نثق بالجانب الأوكراني، وتجربتنا تؤكد ذلك، فمجمل الأحداث تؤكد أنه لم يتم الوفاء بالوعود، بدءًا من إنهاء الحرب في جنوب شرق أوكرانيا مرة واحدة وإلى الأبد، مرورا بعدم تنفيذ اتفاقيات مينسك بذنب الجانب الأوكراني".



وردا على سؤال حول ما إذا كان هناك خطر من أن تبدأ كييف في استخدام هذه الأسلحة الأمريكية ضد روسيا، قال بيسكوف :"إن الإدارات الروسية المعنية تُقيم بشكل منهجي جميع المخاطر وتتخذ التدابير"، مشيرا إلى أن وزارة الدفاع وحرس الحدود وغيرها من إدارات في بلاده ترى كل المخاطر وتقيمها وتتخذ الإجراءات المناسبة.