اليوم السابع
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موسكو: القوات الأوكرانية تخطط لقصف الأراضى الروسية بصواريخ أمريكية بعيدة المدى

الخميس، 02 يونيو 2022 06:00 ص
موسكو: القوات الأوكرانية تخطط لقصف الأراضى الروسية بصواريخ أمريكية بعيدة المدى الجيش الروسى - أرشيفية
وكالات

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مسلحين أوكرانيين يخططون لقصف الأراضي الحدودية الروسية بصواريخ بعيدة المدى، من المنتظر استلامها قريبا من الولايات المتحدة.

وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف: "وفقا لمعلومات موثوقة تم الحصول عليها نتيجة اعتراض الاتصالات اللاسلكية، في مدينة شوستكا، منطقة سومي، يخطط نظام كييف لتنفيذ استفزاز غير إنساني آخر".

وأضاف: "في المستقبل القريب، من المتوقع أن تتلقى شوستكا أنظمة صواريخ بعيدة المدى من الولايات المتحدة، ومسلحو التنظيمات المسلحة الأوكرانية يخططون لاستخدامها بناء على أوامر من أجهزة الأمن الأوكرانية، لقصف المنطقة الحدودية الروسية انطلاقا من المناطق السكنية في المدينة. ومن خلال هذه الإجراءات، يتوقع النازيون الجدد الأوكرانيون استفزاز القوات المسلحة الروسية للرد على النيران، من ثم اتهامهم بشن ضربات عشوائية على البنية التحتية المدنية وقتل مدنيين أوكرانيين".

وشدد أنه من خلال هذا الاستفزاز، و"بناء على تعليمات من سلطات كييف، من المخطط استخدام صحفيين أوكرانيين وأجانب لإعداد مواد مصورة وفيديوهات مزيفة لعمليات قتل مزعومة لمدنيين في المدينة على يد الجيش الروسي، ثم نشرها على نطاق واسع من قبل وكالات الأنباء الغربية".


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