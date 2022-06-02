وقال ياكوف - في تصريح أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم/الخميس/ ـ إن الحصة التي تحتلها روسيا وأوكرانيا في سوق الحبوب تصل إلى أكثر من 30 في المائة من الإنتاج العالمي، وأن أكثر 50 دولة من دول العالم تعتمد على الإمدادات من الدول المطلة على البحر الأسود.

وأضاف: أن الانقطاعات في الإمدادات الغذائية والزيادة الحادة في أسعار المواد الغذائية تهدد الاقتصاد العالمي بأزمات وصفها بـ"الحادة".. لافتا إلى وجود دول عديدة قادرة على سد احتياجاتها بنسبة 100 في المائة من إمدادات الحبوب الروسية.

ولفت برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، إلى أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أظهرت هشاشة النظم الزراعية وعواقبها الوخيمة على الأمن الغذائي، في ظل توقعات أمريكية بانخفاض إنتاج القمح الأوكراني إلى نسبة أكبر من المتوقع بسبب اتساع رقعة الحرب.

وتفاقمت هذه الأزمة بعد أن قررت الهند عقب زيادة المخاوف لديها حول مستقبل الإمدادات الغذائية في العالم، حظر صادرات القمح بسبب موجة الحر التي أدت إلى تقليص الإنتاج وارتفاع الأسعار المحلية.