مناقشة 30 بحثا ومشروع تخرج فى أول مؤتمر علمى طلابى بـ"تربية رياضية" المنوفية

المنوفية – فريق المحافظات

ناقش المؤتمر العلمى الطلابى الأول لكلية التربية الرياضية جامعة المنوفية أكثر من 30 بحثا ومشروع تخرج بمشاركة 200 طالب وطالبة، عقد المؤتمر تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة، وبحضور الدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور نعيم محمد فوزى عميد الكلية، والدكتور عماد عبد الفتاح السرسى، والدكتور حمدى وتوت، والدكتورة رحاب سلامة وكلاء الكلية، والدكتور إبراهيم غريب عميد الكلية السابق وعدد كبير من الأساتذة ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

وأشار الدكتور عماد السرسى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، إلى أن المؤتمر ناقش أكثر من 30 بحثا ومشروع تخرج لطلاب الفرقة الرابعة شعبة تدريب رياضى، بالإضافة إلى الأبحاث المميزة من قسمى طرق تدريس وقسم الإدارة تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وأوضح أنه تم عمل فرق عمل وتقسيم الطلبة والطالبات إلى مجموعات وفق تخصصاتهم كل مجموعة 8 طلاب يشاركون فى مشروع واحد، مضيفا أنه تم عرض الأبحاث جميعها فى معرض للأبحاث وتم عرض الأبحاث المميزة فى قاعة المناقشة لمناقشة الطلاب فى أبحاثهم من خلال مناقشة علانية.