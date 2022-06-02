وفد لجنة قطاع الحاسبات والمعلومات يقييم أداء كلية الذكاء الاصطناعى بجامعة المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

استقبل الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية وفد لجنة قطاع الحاسبات والمعلومات من المجلس الأعلى للجامعات بحضور الدكتور أسامه عبد الرؤوف عميد كلية الذكاء الاصطناعى، وذلك قبل توجههم إلى الكلية لتقييم الأداء بها.



رحب مبارك بأعضاء اللجنة، مؤكدا أن كلية الذكاء الاصطناعى بالجامعة تم تجهيزها على أحدث مستوى تنفيذا لتوجهات الدولة ولرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتوسع في إنشاء كليات للحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي بجميع الجامعات الحكومية، لأن هذا التخصص هو الواقع الجديد الذى يعد من علوم المستقبل التي يحتاجها المجتمع، ويساهم فى عملية التحول الرقمي التي تشهدها البلاد وبناء المدن الذكية الجديدة.



كما أكد رئيس الجامعة أن الكلية تستهدف إعداد خريج قادر على مواكبة سوق العمل، ومسئول عن الميكنة فى مختلف القطاعات والمحرك الرئيسى لها، حيث ترتكز الدراسة بها على علوم الذكاء الاصطناعي والمقررات التكنولوجية والعلمية من الكليات المختلفة مثل كليات الحاسبات والمعلومات، والهندسة والعلوم، والعديد من الأساليب التعليمية والتقنية الحديثة ومعامل الروبوتات ومعامل الحاسبات للتطبيقات العملية للطلاب.



وعقب اللقاء توجهت اللجنة يرافقهم الدكتور أسامة عبد الرؤوف لتفقد الكلية ووضع تقرير عن مستوى الأداء بها.