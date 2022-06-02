ملكة الدنمارك تهنئ ابنة عمها إليزابيث بيوبيلها البلاتينى: 70 عاما على التفانى

كتب: إيهاب محمد

حرصت الملكة مارجريت الثانية ملكة الدنمارك على تهنئة ابنة عمها اليزابيث بمناسبة اليوبيل البلاتيني لها، وفقا لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

نشرت مارجريت، البالغة من العمر 82 عامًا، والتي تحتفل هذا العام بيوبيلها الذهبي، رسالة على إنستجرام تشيد فيها بـ "خدمة الملكة وتفانيها الراسخ" خلال فترة حكمها التي امتدت 70 عامًا.



تقرير ديلى ميل

الملكة الدنماركية، التي يعرفها أفراد العائلة المالكة الأوروبيون باسم "العمة ديزي" نظرًا لعلاقاتها الشخصية الوثيقة بالعديد من الملوك، حضرت مؤخرًا خدمة عيد الشكر لدوق إدنبرة واستضافت دوقة كامبريدج في زيارة فردية إلى كوبنهاجن .

تقول الرسالة: "أرجو أن تتقبلوا أحر التهاني بمناسبة اليوبيل البلاتيني لكم، بمناسبة مرور 70 عامًا على الحكم والخدمة والتفاني الذي لا يتزعزع لشعب المملكة المتحدة والعوالم والكومنولث، إن هذا الإنجاز غير المسبوق والرائع تاريخي بالفعل، ويؤكد على أهمية النظام الملكي كرمز قوي للهوية الوطنية والاستمرارية التاريخية في عالم حديث سريع التغير، حيث يكافح العديد من مواطنينا لمواكبة الوتيرة والمخاطرة بفقدان راحة البال والشعور بالانتماء".



الملكة اليزابيث ومارجريت

وأضافت:"طوال هذه السنوات العديدة، كان جلالتك حضوراً ثابتاً وركيزة قوة، مشجعة وملهمة مهما كانت الظروف."

تتمتع الملكة مارجريت الثانية بعلاقة شخصية وثيقة مع الملكة وكانت مرتبطة بدوق إدنبرة من خلال الملك كريستيان التاسع ملك الدنمارك.

كان الملك كريستيان التاسع - الذي أُطلق عليه لقب "حمو أوروبا" بسبب ذريته البعيدة المدى - هو الجد الأكبر للملكة مارجريت والجد الأكبر لدوق إدنبرة.

الملكة الدنماركية مرتبطة أيضًا بالملكة إليزابيث من خلال الملكة فيكتوريا.

في أبريل، احتفلت الملكة باليوبيل الذهبي للملكة مارجريت بصورة على إنستحرام.