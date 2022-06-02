أستراليا تغير اسم جزيرة احتفالا باليوبيل البلاتينى للملكة اليزابيث

كتب: إيهاب محمد

سيعيد أنتوني ألبانيز رئيس وزراء استراليا تسمية جزيرة آسبن تكريماً للملكة اليزابيث للاحتفال بيوبيلها البلاتيني على الرغم من رغبته في أن تصبح أستراليا جمهورية، وفقا لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

أعلن رئيس الوزراء الجديد أنه سيتم تغيير اسم جزيرة آسبن الواقعة في بحيرة بورلي جريفين في كانبيرا إلى جزيرة الملكة إليزابيث الثانية .



التقرير وفقا لديلى ميل

يحتفل الكومنولث بمرور 70 عامًا على تولي الملكة العرش، وستضيء أستراليا المباني والمعالم الأثرية الشهيرة في جميع أنحاء البلاد باللون الأرجواني الملكي من الليلة، وتشمل المواقع جسر ميناء سيدني ومبنى البرلمان وجسر فيكتوريا في بريسبان.

وقال ألبانيز، الذي أعلن في وقت سابق احترامه للملكة البالغة من العمر 96 عامًا على الرغم من كونه جمهوريًا، إنه سيتشرف بإعادة تسمية جزيرة أسبن في حفل أقيم يوم السبت.



جزيرة آسبن

وقال في بيان: "اليوم لدي امتياز كبير لإضاءة منارة كجزء من منارات Queen's Platinum Jubilee وبدء احتفالات اليوبيل البلاتيني في أستراليا".

وأضاف:"ستكرم أستراليا وتثني على التفاني والخدمة الرائعة للملكة على مدار الاحتفالات الرسمية باليوبيل البلاتيني، أتطلع إلى إعادة تسمية جزيرة آسبن رسميًا بجزيرة الملكة إليزابيث الثانية في وقت لاحق من هذا الأسبوع كدليل على تقدير أستراليا واحترامها لصاحبة الجلالة."

وسيشمل حفل افتتاح الجزيرة إطلاق 21 طلقة تحية، وطائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأسترالي.