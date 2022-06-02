مصرع مواطن وإصابة 10 آخرين فى حادث تصادم بطريق أسيوط الغربى

الفيوم - رباب الجالى

لقى مواطن مصرعه وأصيب 10 آخرون في حادث تصادم سيارتى ميكروباص بطريق القاهرة - أسيوط الغربى، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى طامية المركزي والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.



تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارتى ميكروباص بطريق أسيوط الغربى عند جرزا، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين وجود جثة و10 مصابين.



وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي وإسعاف 2 من المصابين في مكانهما، ونقل 8 مصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.