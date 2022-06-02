إصابة 11 عاملا بينهم أطفال فى حادث تصادم سيارتين بالدقهلية

الدقهلية - مرام محمد

أصيب 11 شخصا بينهم أطفال بإصابات متفرقة ما بين جروح وكدمات، اليوم، في حادث تصادم بين سيارة ربع نقل محملة بعمال زراعيين وسيارة نقل على طريق صدقا السنبلاوين أمام قرية أبو الصير بمركز تمي الإمديد في محافظة الدقهلية.

تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارا من مدير المباحث يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، بإصابة أشخاص بينهم أطفال بإصابات متفرقة في حادث تصادم بين سيارة ربع نقل محملة بعمال زراعيين وسيارة نقل على طريق السنبلاوين أمام قرية أبو صير بمركز تمي الأمديد.

وعلى الفور توجهت سيارات الشرطة والإسعاف الى مكان الحادث، وبالفحص تبين حدوث تصادم بين سيارة محملة بأنفار يعملون بأرض زراعية تحمل أرقام "د ف ق 3561" وسيارة نقل تحمل أرقام "ب ط ر 974"، مما أدى إلى انقلاب السيارة المحملة بالأنفار فى مياه الترعة الموازية الرصيف.

وتسبب الحادث في إصابة 11 شخصا بينهم أطفال بإصابات متنوعة، وتم نقلهم إلى مستشفى تمي الأمديد القريب لمكان الحادث لتلقي العلاج اللازم، وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، وجار رفع آثار الحادث وتسيير حركة السيارات.