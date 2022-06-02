اليوم السابع
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مصرع شخص صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق فى التجمع

الخميس، 02 يونيو 2022 09:53 ص
مصرع شخص صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق فى التجمع اسعاف - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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لقى شخص مصرعه بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره للطريق بمنطقة التجمع ، وتم نقل المتوفى إلى المستشفى. 
 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الخدمات الامنية في التجمع  ، مفاده وجود مصادمه ، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة.
 
وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، مما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتوفى فى الحال وتم نقل الجثة إلى المستشفى. 
 
 وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، و ضبط مالك السيارة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.
 
 

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