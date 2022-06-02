مدير تعليم البحر الأحمر يلتقى رئيس مجلس أمناء المحافظة ومدير الأبنية التعليمية

البحر الأحمر - عماد عرفة

التقى هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، كمال سليمان، رئيس مجلس أمناء المحافظة، والمهندس مجاهد عطية مدير هيئة الأبنية التعليمية بالبحر الأحمر، لمناقشة خطة هيئة الأبنية التعليمية من إنشاء وإحلال بعض المدارس مع تنفيذ الصيانات العامة بالمدارس.



كما نسق وكيل وزارة التربية والتعليم، مع مدير الأبنية التعليمية لاستلام المواقع الجديدة للمدارس بمدينة القصير جنوب البحر الأحمر، كما تم مناقشة تحويل مدرسة زينب عوض الله من تجريبي لتعليم أساسي لمجابهة الكثافات بمنطقة الأحياء.



كذلك جرت مناقشة ودراسة احتياجات بعض المناطق الجديدة لعدد من المدارس نظراً لتوسع المحافظة في إنشاء بعض المناطق السكنية الجديدة، وفى نهاية اللقاء قدم وكيل الوزارة للتربية والتعليم الشكر لرئيس مجلس الأمناء ومدير الأبنية التعليمية على التعاون مع مديرية التربية والتعليم لصالح الطلاب وللنهوض بالعملية التعليمية.