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محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 83%

الخميس، 02 يونيو 2022 03:53 م
محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 83% اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني  لشهادة إتمام التعليم الأساسى ( الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي 2021/ 2022  بنسبة نجاح 83 % وبلغ عدد المتقدمين للامتحان 186273 طالبا وطالبة  حضر منهم 180891  طالبا وطالبة ونجح 147653.
 
كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 100 %، ونتيجة اعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 62%، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 96.6%، ونتيجة إمتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 87% ونتيجة إمتحانات الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح 63%.
 
وأكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم أن  هناك 155 طالب وطالبة حصلوا على الدرجة النهائية بالقاهرة، كما حققت  إدارة شبرا التعليمية المركز الأول على مستوى  المحافظة بنسبة نجاح 96.8%، تليها إدارة روض الفرج التعليمية بنسبة نجاح بلغت 96.4% وحصلت إدارة حلوان التعليمية على المركز الثالث بنسبة نجاح بلغت 95.7% .
 
وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم  أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس.

نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظة القاهرة

نتيجة الشهادة الإعدادية

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نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظه الدقهليه

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نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

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نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الدقهليه 2022

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2022

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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد الترم الثاني

نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظه كفر الشيخ

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رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2022

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نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم الترم الثانى

مديرية التربية والتعليم

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نتيجه الشهاده الاعداديه


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