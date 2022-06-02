مجلس الأمن الروسى: نسعى للوصول إلى أرضية مشتركة مع الغرب

وكالات

أكد سكرتير مجلس الأمن الروسي نيقولاي باتروشيف، أن السلطات الروسية لا تقطع الاتصالات مع الزملاء الغربيين، وتواصل البحث عن حلول وسط وأرضية مشتركة.

وقال: "لا نقطع اتصالاتنا مع زملائنا الغربيين، ونواصل البحث عن حلول وسط وتحديد المجالات التي يمكن فيها التعاون متبادل المنفعة. وهكذا، أجرينا حوارا مع مجلس الأمن القومي الأمريكي، وأوضحنا بشدة لواشنطن أننا لن نسمح بتجاوز "الخطوط الحمراء" وتهديد الأمن القومي الروسي".