مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة: على أوكرانيا إزالة الألغام من موانئ تصدير الحبوب

قال الممثل الدائم للاتحاد الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا للصحفيين يوم الخميس أن روسيا مستعدة لمناقشة فرص تصدير الحبوب الأوكرانية، ولكن ينبغي على أوكرانيا إزالة الألغام من الممرات المائية الساحلية والموانئ التي كانت تغلقها.
وأضاف نيبينزيا في بيانه للأمم المتحدة الذي نشرته وكالة الأنباء الروسية "تاس": "لا أعرف إلى أي مدى تعكس هذه المنشورات الواقع".
ومضى قائلاً: "هناك الكثير من التكهنات حول تصدير [الحبوب]، يقوم الأوروبيون بإنشاء ما يسمى بممرات التضامن، في محاولة لتصدير الحبوب الأوكرانية براً، على الرغم من أن هذا ليس فعالاً للغاية."
وتابع الدبلوماسي: "هناك من يتحدث عن إنشاء بعض المراكز، وهناك الكثير من التكهنات حول هذا الموضوع".
وأضاف: "قلنا اننا مستعدون لبحث هذه القضية ولكن هناك شروط لتطبيقها مثل ازالة الالغام من قبل الجانب الاوكراني من المياه الساحلية والموانئ التي يغلقها".
مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة: على أوكرانيا إزالة الألغام من موانئ تصدير الحبوبالخميس، 02 يونيو 2022 11:01 م
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قال الممثل الدائم للاتحاد الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا للصحفيين يوم الخميس أن روسيا مستعدة لمناقشة فرص تصدير الحبوب الأوكرانية، ولكن ينبغي على أوكرانيا إزالة الألغام من الممرات المائية الساحلية والموانئ التي كانت تغلقها.
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