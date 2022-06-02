حافظ على صحة كبدك وابتعد عن 7 أشياء.. أبرزها السكريات

كتب - حسام الشقويرى

يعد الكبد من أهم الأعضاء فى جسم الإنسان، فهو المسئول عن تنقية الدم فى الجسم، وهو بمثابة الفلتر الذي يقوم على تنقية الجسم من السموم، ولكن هناك بعض العادات التي يقوم بها البعض تعرضه للضرر، وهذا ما سنتعرف عليه خلال الأسطر القادمة، حسبما نشر موقع "webmd ".

العديد من العادات السيئة التي يمكن ان تسبب للكبد بعض الأضرار التالي:

-سكر



الإفراط في تناول السكر ليس سيئًا لأسنانك فقط. يمكن أن يضر الكبد أيضًا. يستخدم العضو نوعًا واحدًا من السكر ، يسمى الفركتوز، لإنتاج الدهون. يؤدي تناول الكثير من السكر المكرر وشراب الذرة عالي الفركتوز إلى تراكم دهون يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بأمراض الكبد. وتظهر بعض الدراسات أن السكر يمكن أن يكون ضارًا للكبد مثل الكحول ، حتى لو لم تكن تعاني من زيادة الوزن. إنه سبب آخر للحد من الأطعمة التي تحتوي على سكريات مضافة ، مثل الصودا والمعجنات والحلوى، حسبما نشر موقع webmd

-المكملات العشبية



حتى إذا كانت التسمية تقول "طبيعي" ، فقد لا تكون مناسبة لك. على سبيل المثال ، يأخذ بعض الناس عشبًا يسمى الكافا كافا لأعراض انقطاع الطمث أو لمساعدتهم على الاسترخاء. لكن الدراسات تظهر أنه يمكن أن يمنع الكبد من العمل بشكل صحيح. يمكن أن يؤدي ذلك إلى التهاب الكبد وفشل الكبد. حظرت بعض الدول الأعشاب أو فرضت قيودًا عليها ، لكنها لا تزال متوفرة في الولايات المتحدة. يجب عليك دائمًا التحدث إلى طبيبك قبل تناول أي أعشاب للتأكد من سلامتها.

-وجبات اضافية



يمكن أن تتراكم الدهون الزائدة في خلايا الكبد وتؤدي إلى مرض الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD). نتيجة لذلك ، قد ينتفخ الكبد. بمرور الوقت ، يمكن أن تصلب أنسجة الكبد وتندب (يسمي الأطباء هذا تليف الكبد). تزداد احتمالية إصابتك بمرض الكبد الدهني غير الكحولي إذا كنت تعاني من زيادة الوزن أو السمنة أو في منتصف العمر أو الإصابة بمرض السكري. قد تكون قادرًا على تغيير الأمور. النظام الغذائي وممارسة الرياضة يمكن أن يوقف المرض.

-تناول الكثير من فيتامين أ من المكملات الغذائية



يحتاج جسمك إلى فيتامين أ ، ولا بأس في الحصول عليه من النباتات مثل الفواكه والخضروات الطازجة ، خاصة تلك ذات اللون الأحمر والبرتقالي والأصفر. ولكن إذا كنت تتناول مكملات تحتوي على جرعات عالية من فيتامين أ ، فقد يكون ذلك مشكلة لكبدك. استشر طبيبك قبل تناول أي فيتامين أ إضافي لأنك ربما لست بحاجة إليه.

-المشروبات الغازية



تظهر الأبحاث أن الأشخاص الذين يشربون الكثير من المشروبات الغازية هم أكثر عرضة للإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD). لا تثبت الدراسات أن المشروبات كانت السبب. ولكن إذا تناولت الكثير من المشروبات الغازية وكنت تنوي التقليل من استهلاكها ، فقد يكون هذا سببًا جيدًا لتبديل ما تشربه.

-أسِيتامينوفين



لديك ألم في الظهر ، أو صداع ، أو برد ، وتبحث عن مسكن للألم. تأكد من أخذ الكمية المناسبة! إذا تناولت عن طريق الخطأ الكثير من أي شيء يحتوي على عقار الاسيتامينوفين - على سبيل المثال ، حبوب منع الحمل للصداع وشيء آخر لنزلاتك ، وكلاهما يحتوي على عقار الاسيتامينوفين - يمكن أن يضر الكبد. تحقق من الجرعة والمقدار المناسب لتناوله في يوم واحد. التزم بهذه الحدود ، ويجب أن تكون بخير.

-الدهون المتحولة



الدهون المتحولة هي دهون من صنع الإنسان في بعض الأطعمة المعلبة والمخبوزات. (ستراها مدرجة على أنها مكونات "مهدرجة جزئيًا"). يجعلك النظام الغذائي الغني بالدهون المتحولة أكثر عرضة لزيادة الوزن. هذا ليس جيدًا لكبدك. تحقق من قائمة المكونات. حتى لو كانت تحتوي على "0" جرام من الدهون المتحولة ، فقد لا تزال تحتوي على كمية صغيرة ، وهذا يضيف.