اليوم السابع
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الخميس، 02 يونيو 2022 01:38 م
أكرم القصاص
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توريد 145 ألف طن من الأقماح بشون وصوامع الفيوم

الخميس، 02 يونيو 2022 01:04 م
توريد 145 ألف طن من الأقماح بشون وصوامع الفيوم توريد قمح - أرشيفية
الفيوم - رباب الجالى

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 أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، أن إجمالي ما تم توريده من الأقماح لشون وهناجر وصوامع المحافظة بلغ 145329 طناً و207  كيلو جراماً حتى الآن، لافتاً إلى أن العمل يجري على قدمٍ وساق لاستقبال كافة الأقماح من الموردين من قبل المزارعين والتجار.
 
وأكد محافظ الفيوم، حرص المحافظة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية على تذليل كافة العقبات أمام المزارعين؛ لتوريد أكبر كمية من الأقماح هذا العام، مشيراً إلى تقديم كافة التسهيلات اللازمة للتوريد بالصوامع والشون والهناجر بمختلف مراكز المحافظة، تيسيراً على المزارعين والتجار.
 
وشدد المحافظ، على ضرورة تكاتف المزارعين مع الدولة لزيادة الكميات الموردة من محصول القمح المحلي للموسم الحالي، باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية لتأمين احتياجات السوق المحلي وتوفير رغيف الخبز المدعم للمواطنين، مؤكداً على التنسيق التام بين كافة الجهات ذات الصلة، لزيادة عدد نقاط تجميع محصول القمح على مستوى المحافظة، لتوفير الجهد والوقت والنقل على المزارعين، وتذليل أي عقبات قد تواجههم أثناء عملية التوريد، مشدداً علي سرعة إنهاء إجراءات تسليم ثمن المحصول للموردين.
 
ولفت محافظ الفيوم، إلى أنه تم تشكيل لجان متابعة لمراقبة الحصاد وتوريد محصول القمح بشكل يومي، حسب كشوف الحصر، والتأكد من تسجيل أسماء المزارعين بالشون حسب الإقرار المسلم لهم من الجمعية الزراعية، مشدداً على عدم  تخزين أي كمية من القمح سواءً لدى التجار أو المزارعين، تجنباً للمسائلة القانونية.
 
 
 

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