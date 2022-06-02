تفاصيل تشميع مركز بدون تراخيص يخدع الشباب بعلاجهم من الإدمان فى الشرقية.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

نقلت مديرية الصحة بالشرقية، 27 شابا يعانى من أعراض الإدمان للعلاج بمستشفى العزازى للصحة النفسية وشابا آخر مريضا إلى مستشفى الزقازيق للعلاج ثم إلحاقه بزملائه، وذلك بعد تشميع المركز الذى كانوا محتجزين فيه قيد العلاج، بعدما تبين أنه بدون تراخيص ولا يتوافر فيه اشتراطات العلاج و الصحية، وذلك فى حملة مكبرة لمتابعة المنشآت الطبية والدوائية، ومختلف المنشآت الأخرى بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، وعدم التهاون فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات .



وحصل اليوم السابع على مقطع فيديو يرصد فيه لحظة مداهمة مركز لعلاج الإدمان بمنطقة الأحرار بالزقازيق، والذى وثق عبارة عن منزل بدون لافتة تشير لوجود مركز طبى، مكون من 3 طوابق، كل طابق شقة، يقيم فيها مجموعة من المرضى بلغ عددهم 28 شابا بينهم حالة مرضية متدهورة بسبب الإهمال، والذى تبين أنهم يعيشون على مراتب على الأرض، وبغرف مشتركة ولا يتم اتباع الإجراءات الاحترازية، وتدنى مستوى النظافة، مما يؤدى لانتشار العدوى والأمراض، بالإضافة إلى عدم خضوعهم للإشراف الطبي.



كان الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، شن حملة موسعة على مراكز علاج الإدمان الخاصة بمركز ومدينة الزقازيق، بالتنسيق مع اللواء محمد والى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، وبالتعاون مع مباحث التموين بالمحافظة بقيادة العميد محسن القلش رئيس المباحث، والدكتور أحمد مدير مستشفى العزازى للصحة النفسية وعلاج الإدمان، وفى حضور مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومفتشى العلاج الحر بالإدارة الصحية بالزقازيق.



جرى خلالها مداهمة مركز لعلاج الإدمان يعمل بدون ترخيص، بالمخالفة للقانون، ومحتجز به عدد كبير من المدمنين، وبعض المرضى النفسيين، بلغ عددهم 28 فردا، والمكان غير مستوفى للاشتراطات الصحية، ولا يوجد أى فريق طبى أو إشراف طبى على المرضي، مما يعرضهم إلى الخطر الداهم، هذا بالإضافة إلى مخالفة هذه المنشأة لسياسات مكافحة العدوي، وقانون البيئة، مع عدم اتخاذ أى إجراءات احترازية، مما يؤدى إلى انتشار العدوى بين النزلاء، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتشميع المنشأة وهى عبارة عن مسكن بدون لافتات مكون من أربعة طوابق، كل طابق به شقة تتكون من ثلاث غرف وريسبشن وحمام ومطبخ على مساحة 90م، بمنطقة الأحرار بمدينة الزقازيق، وتم تحرير المحضر اللازم بقسم شرطة مركز الزقازيق.



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مركز لعلاج الإدمان غير مرخص (1)



مركز لعلاج الإدمان غير مرخص (2)