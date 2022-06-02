تعرض إحدى العاملات بمستشفى فى لبنان للضرب يدفع الموظفين لإعلان اعتصامهم

كتبت إيمان حنا

أعلن موظفو مستشفى صيدا الحكومي اليوم اعتصامهم؛ تضامناً مع زميلتهم فاطمة يحيي التي تعرضت للتعنيف الجسدي من قبل مدير مستشفى بنت جبيل الحكومي، وذلك ردا على مطالبتها هي والموظفين في المستشفى بحقوقهم.

وطالب المعتصمون المسؤولين في وزارة الصحة تسريع عمل لجنة التحقيق التي شكلتها الوزارة لتبيان الأسباب وإعطاء كل ذي حق حقه ، كما طالبوا وزارة الصحة بصرف المساعدة الاجتماعية والمستحقات المالية المتاخرة والإيعاز لمن يلزم بضرورة تطبيق بدل غلاء المعيشي بالسرعة اللازمة .وفق "لبنان 24".



اعتصام فى لبنان

وتحدث رئيس لجنة متابعة موظفي المستشفي خليل كاعين؛ قائلًا "أننا نجتمع اليوم أمام مداخل كل المستشفيات الحكومية تلبية لدعوة الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية في لبنان للتضامن مع الزميلة الممرضة فاطمة يحيى الموظفة فى مستشفى بنت جبيل الحكومي بسبب تعرضها لتعنيف جسدي ومعنوي من قبل مدير المستشفى لأنها طالبت العيش بكرامة هي وزملائها الموظفين بالرغم من الوضع السيئ الذي نمر به كموظفين في المستشفيات الحكومية من تأخر قبض مستحقاتنا المالية من رواتب ومساعدة اجتماعية وغيرها".

وأضاف قائلًا: "قمنا وما زلنا نقوم بواجبنا وأكثر خلال فترة جائحة كورونا تجاه أهلنا، لكن الظروف اختلفت الآن فالوضع الاقتصادي من سيئ إلى أسوأ"، معتبرا انه"من حق الموظفين التعبير عن غضبهم بالتحركات والاعتصامات لأيصال صوتهم لكن ان تصل الامور الى ما الت اليه في مستشفى بنت جبيل الحكومي فهذا امر مستهجن ومدان وغير مبرر مهما كانت الأسباب".