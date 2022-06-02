تحرير مخالفات تموينية ومزاولة نشاط بدون ترخيص فى بنى سويف

وفى هذا السياق أشرف السكرتير العام المساعد اللواء سامى علام على حملة مكبرة ببندر بنى سويف، بحضور الأستاذ نادى مرداشى نائب رئيس المدينة، وأحمد دهشان مدير فرع جهاز حماية المستهلك، ومسئولى من قطاعات الصحة والطب البيطرى والرقابة التموينية بمديرية التموين والبيئة والإشغالات بالوحدة المحلية ومباحث التموين.

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد من المحاضر لمخالفات تموينية والتى شملت: تحرير محضر للذبح خارج المجازر الحكومية، ومحضر لحيازة لحوم بدون بيانات مجهولة المصدر، و3 محاضر لعدم الإعلان الأسعار وعدم إصدار فواتير، ومحضرين لتدني مستوى النظافة وعدم توافر الاشتراطات الصحية وعدم حمل شهادة صحية، وتحرير محضر غلق لأحد المعامل لإدارته"بدون ترخيص"،وقد تم التحفظ على المضبوطات وإحالة المحاضر لجهات التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.