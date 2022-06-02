اليوم السابع
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الخميس، 02 يونيو 2022 03:12 م
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تحرير مخالفات تموينية ومزاولة نشاط بدون ترخيص فى بنى سويف

الخميس، 02 يونيو 2022 01:51 م
تحرير مخالفات تموينية ومزاولة نشاط بدون ترخيص فى بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بنى سويف حملات تموينية على الأسواق والمخابز للتأكد من ضبط الأسعار وعدم استغلال المواطنين.
 
جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز للتأكد من ضبط الأسعار وعدم استغلال المواطنين، وتشديد الرقابة على جميع الأنشطة التجارية للوقوف على مدى التزام التجار بالقوانين والقرارات الوزارية مع اتخاذ عقوبات رادعة حيال محتكرى السلع، وذلك ضمن خطة المحافظة فى هذا الجانب.

وفى هذا السياق أشرف السكرتير العام المساعد اللواء سامى علام على حملة مكبرة ببندر بنى سويف، بحضور الأستاذ نادى مرداشى نائب رئيس المدينة، وأحمد دهشان مدير فرع جهاز حماية المستهلك، ومسئولى من قطاعات الصحة والطب البيطرى والرقابة التموينية بمديرية التموين والبيئة والإشغالات بالوحدة المحلية ومباحث التموين.

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد من  المحاضر لمخالفات تموينية والتى شملت: تحرير محضر للذبح خارج المجازر الحكومية، ومحضر لحيازة لحوم بدون بيانات مجهولة المصدر، و3 محاضر لعدم الإعلان الأسعار وعدم إصدار فواتير، ومحضرين لتدني مستوى النظافة وعدم توافر الاشتراطات الصحية وعدم حمل شهادة صحية، وتحرير محضر غلق لأحد المعامل لإدارته"بدون ترخيص"،وقد تم التحفظ على المضبوطات وإحالة المحاضر لجهات التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

 

تحرير محاضر لمخالفات تموينية ومزاولة نشاط بدون ترخيص والتحفظ على لحوم مجهولة بنى سويف (1)
تحرير محاضر لمخالفات تموينية ومزاولة نشاط بدون ترخيص والتحفظ على لحوم مجهولة بنى سويف (1)

 

تحرير محاضر لمخالفات تموينية ومزاولة نشاط بدون ترخيص والتحفظ على لحوم مجهولة بنى سويف (2)
تحرير محاضر لمخالفات تموينية ومزاولة نشاط بدون ترخيص والتحفظ على لحوم مجهولة بنى سويف (2)

 

تحرير محاضر لمخالفات تموينية ومزاولة نشاط بدون ترخيص والتحفظ على لحوم مجهولة بنى سويف (3)
تحرير محاضر لمخالفات تموينية ومزاولة نشاط بدون ترخيص والتحفظ على لحوم مجهولة بنى سويف (3)

 


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