وأضاف بلينكن "بالنيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية، أهنئ جلالة الملكة إليزابيث الثانية وشعب المملكة المتحدة بمناسبة اليوبيل البلاتيني لجلالة الملكة وعيد ميلادها الرسمى".

وأشار بلينكن - في بيان صحفي نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية - إلى أنه "من خلال علاقتنا الخاصة وتاريخنا المشترك والقيم المشتركة، نعمل معا لدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون في جميع أنحاء العالم"، مضيفا أن البلدين تتعاونان بشكل وثيق في مواجهة كل تحد كبير والاستفادة من كل فرصة في جميع أنحاء العالم.

ووصف بلينكن اليوبيل بأنه "مناسبة تاريخية وسعيدة"، كما أعرب عن تمنياته القلبية بالسلام والازدهار والصحة الجيدة للملكة وجميع المواطنين في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

وقد اتجهت الأنظار إلى شرفة قصر "باكينجهام" اليوم، حيث أطلت الملكة إليزابيث الثانية لإعلان انطلاق الاحتفالات في ذكرى مرور 70 عاما على اعتلائها العرش وهي مدة قياسية في مرحلة انتقالية للعائلة الملكية البريطانية.