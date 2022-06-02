اليوم السابع
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بتكلفة 154 مليون جنيه..

بدء تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السماد بأسوان بطول 8 كم.. صور

الخميس، 02 يونيو 2022 01:47 م
بدء تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السماد بأسوان بطول 8 كم.. صور تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السماد
أسوان - عبد الله صلاح

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أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أنه بدء أعمال تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة طريقى كيما والسماد بطول 8 كم وبتكلفة تقديرية 154 مليون جنيه، مضيفا أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان رفعت جميع التعديات على حرم الطريق العام، بالإضافة إلى رفع الإشغالات والتراكمات، وأى تشوهات بطول وجانبى الطريقين.

ومن جانبه، قال سيد مدنى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، إنه بناء على تعليمات اللواء أشرف عطية فقد قام العاملين والفنيين بقطاع حى شرق مدعمين بالمعدات والمستلزمات المختلفة بتنفيذ حملة إزالة الإشغالات.
 
وأوضح، بأن جهود العاملين نحجت فى إزالة 10 تندات و 14 حالة عبارة عن بروز فى أرضيات المحلات ، فضلاً عن رفع كمية من الأخشاب والحديد والأقشمة التى تستخدم فى عمل التندات.
 
وأشار، إلى إستمرار أعمال إزالة أى تعديات أو إشغالات داخل مختلف المناطق والأحياء السكنية بما يساهم بدوره فى إضفاء الشكل الجمالى والحضارى ، وخلق متنفس حيوى للمواطنين على الوجه الأكمل.
 
تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السماد (1)
تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السماد (1)

 

تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السماد (2)
تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السماد (2)

 

تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السماد (3)
تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السماد (3)

 

تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السماد (4)
تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السماد (4)

 


طريق السماد

رفع كفاءة الطرق

اسوان

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