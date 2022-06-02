بدء تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السماد بأسوان بطول 8 كم.. صور

ومن جانبه، قال سيد مدنى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، إنه بناء على تعليمات اللواء أشرف عطية فقد قام العاملين والفنيين بقطاع حى شرق مدعمين بالمعدات والمستلزمات المختلفة بتنفيذ حملة إزالة الإشغالات.

وأوضح، بأن جهود العاملين نحجت فى إزالة 10 تندات و 14 حالة عبارة عن بروز فى أرضيات المحلات ، فضلاً عن رفع كمية من الأخشاب والحديد والأقشمة التى تستخدم فى عمل التندات.

وأشار، إلى إستمرار أعمال إزالة أى تعديات أو إشغالات داخل مختلف المناطق والأحياء السكنية بما يساهم بدوره فى إضفاء الشكل الجمالى والحضارى ، وخلق متنفس حيوى للمواطنين على الوجه الأكمل.