اليوم السابع
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انطلاق منافسات ألعاب الشباب لطلاب ثانوية المعاهد الأزهرية والهيئات الرياضية

الخميس، 02 يونيو 2022 03:15 م
انطلاق منافسات ألعاب الشباب لطلاب ثانوية المعاهد الأزهرية والهيئات الرياضية منافسات ألعاب الشباب لطلاب ثانوية المعاهد الأزهرية
بنى سويف - هانى فتحى

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انطلقت منافسات ألعاب الشباب لطلاب المعاهد الأزهرية والهيئات الرياضية للمرحلة الثانوية للعام المالى 2022/2021، والتي تنفذها الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بقيادة الدكتورة سونيا عبد الوهاب، جاء ذلك تحت رعاية محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، بالتعاون بين إدارة الرياضة بمديرية الشباب والرياضة ببني سويف والإدارة العامة للتعليم العام والأزهري بالوزارة.

وأوضح مصطفى إبراهيم مديرعام الشباب والرياضة، أن الفعاليات التي استضافها مركز شباب مدينة بني سويف الجديدة بشرق النيل، تضمنت إقامة العديد من المنافسات، والتي شملت (جرى 400 متر عدو، الزحف تحت الشبك، سحب ثقل، قفز حواجز، حمل ثقل وجرى، دحرجة إطارات ثقيلة، الجرى الزجزاجى، تخطى الدوائر)، والتي شارك فيها تلاميذ وطلاب المعاهد الأزهرية والهيئات الرياضية.

شهدت المنافسات حضور كل من خالد حنفى وعبير على، مي صلاح الدين وولاء السيد، مندوبي الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، ومحمد عبد التواب مدير إدارة الرياضة ومديري الإدارات الفرعية والإخصائيين الرياضيين بالإدارة.
 
انطلاق مشروع منافسات ألعاب الشباب لطلاب المعاهد الأزهرية والهيئات الرياضية للمرحلة الثانوية (1)
انطلاق مشروع منافسات ألعاب الشباب لطلاب المعاهد الأزهرية والهيئات الرياضية للمرحلة الثانوية (1)

انطلاق مشروع منافسات ألعاب الشباب لطلاب المعاهد الأزهرية والهيئات الرياضية للمرحلة الثانوية (3)
انطلاق مشروع منافسات ألعاب الشباب لطلاب المعاهد الأزهرية والهيئات الرياضية للمرحلة الثانوية (3)

انطلاق مشروع منافسات ألعاب الشباب لطلاب المعاهد الأزهرية والهيئات الرياضية للمرحلة الثانوية (4)
انطلاق مشروع منافسات ألعاب الشباب لطلاب المعاهد الأزهرية والهيئات الرياضية للمرحلة الثانوية (4)

انطلاق مشروع منافسات ألعاب الشباب لطلاب المعاهد الأزهرية والهيئات الرياضية للمرحلة الثانوية (5)
انطلاق مشروع منافسات ألعاب الشباب لطلاب المعاهد الأزهرية والهيئات الرياضية للمرحلة الثانوية (5)

انطلاق مشروع منافسات ألعاب الشباب لطلاب المعاهد الأزهرية والهيئات الرياضية للمرحلة الثانوية (6)
انطلاق مشروع منافسات ألعاب الشباب لطلاب المعاهد الأزهرية والهيئات الرياضية للمرحلة الثانوية (6)

 


منافسات ألعاب الشباب

طلاب المعاهد الأزهرية

الهيئات الرياضية

المرحلة الثانوية للعام

الإدارة المركزية للتنمية الرياضية

مديرية الشباب والرياضة

بني سويف


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