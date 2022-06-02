وأفادت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية الرسمية أن حاكم شيماني، تاتسويا ماروياما، اعطي الضوء الأخضر لتشغيل الوحدة رقم 2 في محطة شيماني النووية التابعة لشركة Chugoku Electric Power Co في العاصمة ماتسو خلال جلسة تجمع بالمحافظة.

وتسعى الشركة لإعادة تشغيل المفاعل في عام 2023 على أقرب تقدير، بعدما خرج من الخدمة منذ عام 2012، ليكون أول مفاعل يعمل بالمياه المغلية في اليابان يتم إعادة تشغيله منذ كارثة فوكوشيما، وبينما تعيد اليابان تدريجياً إعادة تشغيل محطاتها النووية المتوقفة عن العمل، اقتصرت المفاعلات التي أعيد تشغيلها حتى الآن على نوع آخر، وهي تلك التي تعمل من خلال الماء الثقيل المضغوط.

وقال ماروياما، تعليقًا على هذا الشأن: أفهم أن الطاقة النووية تلعب دورا محددًا في سياسة الطاقة اليابانية، واعتقد أن إعادة التشغيل أمر لا مفر منه في الوقت الحاضر، لذلك قررت قبول اعادة تشغيل المفاعل..وذلك برغم معارضة السكان المحليين، أما في طوكيو، قال كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو في مؤتمر صحفي: إن الحكومة المركزية ستضمن إعطاء الأولوية للسلامة.

