وأفاد بيان للصحة المغربية، بأن الحالة الصحية للمصاب مستقرة ولا تدعو للقلق، وأن المصاب يخضع للرعاية الصحية وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة، مضيفا أن مركز العمليات والطوارئ التابع للوزارة قام مباشرة بعد التأكد من الإصابة بحصر جميع المخالطين للمصاب لمتابعة حالتهم الصحية واتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع تفشى الفيروس.

وأشار البيان إلى أن المخالطين للمصاب لم تظهر عليهم أية أعراض، كما تم إخطار منظمة الصحة العالمية بالدولة مصدر الحالة ونتائج التحاليل التي أجريت له

وفي سياق آخر، اقترحت وزارة الصحة السلوفاكية شراء ألفي جرعة لقاح مضاد لمرض جدري القرود.

وقالت الوزارة إنه بناء على توصيات فريق الخبراء التابع للمفوضية الأوروبية، ستكون سلوفاكيا جزءا من عملية الشراء المشتركة التي توفرها المفوضية ..وبحسب صحيفة /ذا سلوفاك سبيكتيتور/ السلوفاكية، تم الإبلاغ عن حالات إصابة بمرض جدري القرود في بعض دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك جمهورية التشيك المجاورة لسلوفاكيا ولم تكتشف سلوفاكيا أي حالات حتى الآن.

ولا تتوقع هيئة الصحة العامة تفشي وباء واسع النطاق في سلوفاكيا لكنها تتوقع تفشي المرض بشكل متقطع، مشيرة إلى أنه مع بدء الصيف، قد يسافر سكان سلوفاكيا إلى الدول التي بها حالات مسجلة ويجلبون المرض إلى بلدهم.