المريخ والمشترى يشاهدان فى قمة التألق فجر اليوم فى مشهد بديع

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها أنه بشكل عام ستزيد الحركة الأسرع للمريخ فى مدارة حول الشمس من المسافة الفاصلة شرق كوكب المشترى الأكثر سطوعًا بمقدار 17 مرة كل صباح، لكنهما سيشتركان فى نفس مجال رؤية المناظير حتى 8 يونيو الجارى وستظل مرئية حتى شروق الشمس تقريبًا.

يذكر أنه قد رصد مؤخرا هلال القمر الصغير لشهر ذو القعدة لسنة 1443 بسماء الوطن العربي بعد غروب الشمس يوم الثلاثاء 31 مايو 2022 والانتقال نحو بداية الليل، حيث سيشاهد بالعين المجردة بآلافق الغربي في حال كانت السماء صافية وهي فرصة للتصوير.

وهذا الوقت من الشهر القمري يعتبر مثالياً لرصد الأجسام الخافتة في أعماق الفضاء كالمجرات والسدم والعناقيد النجمية نظرا لأن السماء ستكون مظلمة لعدم وجود ضوء القمر الذي يطمس في العادة الأضواء الطبيعية في السماء.