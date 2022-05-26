القمر يقترن بكوكب الجمال فجر غد فى مشهد بديع يرى بالعين المجردة

كتب محمود راغب

يرصد اقتران هلال القمر المتناقص مع كوكب الزهرة فجر يوم الجمعة 27 مايو 2022 حيث سيفصل بينهما حوالى 10.9 دقيقة قوسية (0.18 درجة) بالافق الجنوب الشرقي في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة بسماء مصر و الوطن العربي.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن القمر والزهرة سوف يظهران سويا قبل شروق الشمس بحوالي ساعتين في منظر جميل فهما في الترتيب الثاني والثالث ألمع الأجسام السماوية على التوالي بعد الشمس، يمكن رؤية توهج خافت يضيء الجزء الغير مضاء من قرص القمر - وهو نتيجة لانعكاس ضوء الشمس عن الأرض.

عند رصد كوكب الزهرة من خلال التلسكوب فإن قرصه مضاء بنسبة 76 % بنور الشمس في الوقت الحالي، ولكن نظرا لحركة الكوكب في مدارة الأصغر حول الشمس، فإنه خلال الأسابيع المقبلة عند المراقبة عبر التلسكوب سيلاحظ أن حجم قرص الكوكب الظاهري سوف يصغر نظرا لابتعادة عن الأرض وسيقابل ذلك زيادة في إضاءة قرصه تدريجياً.

إن المسافة الظاهرية بين القمر والزهرة صغيرة بحيث يمكن رؤيتهما سويا في مجال رؤية المناظير بل وحتى التلسكوب أيضا.

إضافة لذلك سيمر القمر أمام كوكب الزهرة، في ظاهرة تسمى الاحتجاب وستكون مرصوده في أجزاء من آسيا وشرق أفريقيا ولكن غير مشاهده في سماء الوطن العربي.

الاحتجاب حدث فلكي يتم عندما يختفي جسم سماوي بواسطة جسم سماوي اخر يمر بينه وبين الراصد وعادة يستخدم مصطلح احتجاب عندما يمر القمر أمام أحد النجوم أو الكواكب في دائرة البروج.

لا يمكن رؤية الاحتجاب إلا من جزء صغير من سطح الأرض نظرًا لأن القمر أقرب كثيرًا إلى الأرض من الأجسام السماوية الأخرى، لذلك فإن موقعه الدقيق في السماء يختلف اعتمادًا على موقع الراصد على الأرض، فهو يختلف كما يُرى من نقطتين على جانبي الأرض بمقدار درجتين، أو أربعة أضعاف قطر البدر.

هذا يعني أنه إذا تم اصطفاف القمر ليمر أمام كوكب أو نجم لراصد على احد جانبي الأرض ، فسيظهر على بعد درجتين من ذلك الجسم على الجانب الآخر من الأرض، لذلك بالنسبة لبقية العالم، سيبدو القمر يمر بالقرب من كوكب الزهرة فقط على قبة السماء.

عادة ما تحدث حالات احتجاب النجوم والكواكب البراقة عدة مرات في السنة ، وغالبًا ما تتجمع عدة حالات احتجاب لنفس الجسم في أشهر متتالية ، نظرًا لأن القمر يتبع نفس المسار تقريبًا عبر السماء كل شهر، وتنتهي السلسلة من الاحتجاجات بعد بضعة أشهر، عندما يتغير مسار القمر عبر السماء.