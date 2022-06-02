الصحة: إغلاق 65 منشأة للعلاج بالليزر والأمراض الجلدية لمخالفة الاشتراطات

كتب وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إغلاق 65 منشأة طبية متخصصة في الأمراض الجلدية والتجميل والعلاج بالليزر في جميع محافظات الجمهورية، خلال الفترة من 15 إلى 19 مايو الماضي، وذلك لمخالفتها الاشتراطات الصحية، ومعايير مكافحة العدوى.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة تأتي بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، بتشديد الرقابة على عيادات ومراكز علاج الأمراض الجلدية، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأضاف «عبدالغفار» أن الحملات تضمنت المرور على 575 منشأة طبية خاصة، تنوعت ما بين مستشفيات وعيادات ومراكز طبية متخصصة في الأمراض الجلدية والتجميل والعلاج بالليزر في جميع محافظات الجمهورية، وذلك للتأكد من استيفاء المنشآت للاشتراطات الصحية.

ومن جانبه، أكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، حرص الوزارة على مراجعة المنشآت الطبية الخاصة، والتأكد من استيفاءها للاشتراطات الصحية، وحصول المنشآت والعاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق معايير مكافحة العدوى، ومراجعة صلاحيات الأدوية.

وأشار «زكي» إلى تحرير 101 محضر حيال المخالفات التي تم رصدها أثناء المرور والتي تنوعت ما بين الإخلال بتطبيق سياسات مكافحة العدوى، وإدارة المنشآت بدون تراخيص، ووجود عمالة غير مؤهلة وغير حاصلة على تراخيص بمزاولة المهنة.

ولفت «زكي» إلى أن المستندات المطلوبة لترخيص مراكز العلاج بالليزر تتضمن أصل شهادة صلاحية المركز الطبي، وجهاز ليزر معتمدين من المعهد القومي لعلوم الليزر، بجانب أصل شهادة إجازة استخدام أجهزة الليزر الطبية، وأصل ترخيص مزاولة مهنة حديث لمستخدم الجهاز، ولمدير المركز، بالإضافة إلى شهادة اجتياز دورة تدريبية في أمان الليزر من العهد القومي لعلوم الليزر.

ودعا «زكي» المواطنين إلى الاطلاع على ترخيص المركز، ترخيص مزاولة المهنة للقائمين عليه قبل البدء في إجراءات العلاج بالليزر، وذلك لضمان تلقيهم أفضل خدمة طبية.