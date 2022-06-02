السجن عامين لسيدة هددت شقيقة زوجها برسائل خادشة للتنازل عن قضية بالمنصورة

كتب شريف الديب

قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الرابعة، بالسجن المشدد لمدة عامين، لسيدة قامت بإفشاء أسرار شقيقة زوجها على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وواتس آب، بغير موافقتها من أجل الضغط على شقيقها للتنازل عن قضية مقامة ضدها.



صدر الحكم برئاسة المستشار بهاء الدين خيرت المرى، رئيس المحكمة، ‏وعضوية كل من ‏المستشار سعيد السمادونى، والمستشار محمد الشرنوبي، والمستشار هشام غيث.‎



تعود أحداث القضية بعد إحالة المستشار علاء السعدني المحامي العام لنيابات جنوب الدقهلية، "هبة الله م ال" إلى محكمة الجنايات، حيث إنها بتاريخ 4 أكتوبر 2021 بدائرة قسم أول المنصورة محافظة الدقهلية، هددت وأخرى مجهولة، المجنى عليها "إلهام.م.ع"، عن طريق مراسلات عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، وذلك بإفشاء أمور خادشة للشرف، وكان ذلك بالتهديد مصحوبا بطلب، وهو تنازل شقيقها عن الدعوة المقامة ضدها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.