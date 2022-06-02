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التليفزيون الرسمى المغربى: رصد أول إصابة بجدرى القرود لشخص قادم من أوروبا

الخميس، 02 يونيو 2022 12:07 م
التليفزيون الرسمى المغربى: رصد أول إصابة بجدرى القرود لشخص قادم من أوروبا جدرى القرود
كتب سمير حسنى

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أفاد التليفزيون الرسمي المغربي، فى نبأ عاجل اليوم الخميس، برصد أول إصابة بجدري القرود لشخص قادم من أوروبا.

وقدم الدكتور هانز كلوج المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، روشتة علاج لاحتواء ومحاصرة جدري القرود من خلال وقف انتقال العدوى من إنسان إلى آخر إلى أقصى حد ممكن، مؤكداً أن ثمة فرصة حاسمة للعمل بسرعة معا للسيطرة على هذا الوضع سريع التطور.

وقال كلوج "إن الروشتة تتمثل في اتخاذ عدة إجراءات، عاجلة وسريعة أهمها:

1. إشراك المجموعات المجتمعية وقادتها ومنظمات المجتمع المدني بنشاط لزيادة الوعي ومشاركة المعلومات حول كيفية تقليل مخاطر التعرض للمرض.

 2. دعم المنظمين والمجتمعات المشاركة في التجمعات الجماهيرية القادمة في جميع أنحاء أوروبا للاستفادة من هذه الأحداث لمشاركة معلومات دقيقة وعملية وموجهة عن المرض وتزويد المرافق الصحية وفرق الصحة العامة بالمعرفة والقدرات التشخيصية التي يحتاجونها لتحديد الحالات وتأكيدها بسرعة".

3. اتخاذ الإجراءات في التأكد من إبلاغ مرضى جدري القرود بوجوب الالتزام بالعزل خلال الفترة المعدية لمرضهم، والتعقب السريع لجميع المخالطين للحالات والتأكد من عدم ظهور المرض عليهم خلال 21 يوما.

4.استخدام التدابير المضادة الطبية المتاحة حاليا بصورة عادلة ومنصفة استنادا إلى مستوى الخطر ومدى توافر التدخل ومدى ملاءمته".


جدرى القرود

المغرب

الجدري

الصحة العالمية

اليوم السابع بلس


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