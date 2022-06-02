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الأرصاد: أجواء حارة شمال البلاد شديدة الحرارة جنوبا وزيادة فترات سطوع الشمس

الخميس، 02 يونيو 2022 11:10 ص
الأرصاد: أجواء حارة شمال البلاد شديدة الحرارة جنوبا وزيادة فترات سطوع الشمس طقس حار - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أجواء حارة خلال الفترة المقبلة علي شمال البلاد وشديدة الحرارة علي جنوب الصعيد نهارا.
 
وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن الأجواء تكون لطيفه ليلا ، كما تزداد فترات سطوع الشمس مما يؤدي إلى زيادة الاحساس بحرارة الطقس.
 
و يشهد اليوم الخميس، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد ،  مائل للحرارة على السواحل الغربية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد،  لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد
 
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم سيشهد شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس   :  القاهرة العظمى 35  درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 20 درجات، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجات، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجات، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة.
 
 
 

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