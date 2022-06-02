الأرصاد: طقس حار اليوم بأغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

كتب محمود راغب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس طقسا حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائلا للحرارة على السواحل الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيفا ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم سيشهد شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 21، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 20، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 20، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 24، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 25، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 26.