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اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة اليوم

الخميس، 02 يونيو 2022 02:21 م
اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة اليوم امتحانات الشهادة الإعدادية - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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أعلنت مصادر مسئولة بمديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة القاهرة اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 اليوم، موضحة أن نسبة النجاح مرتفعة.
 
جدير بالذكر أنه أدى  194334 طالبا وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة العام والمهنية والرياضية والمكفوفين وضعاف السمع  في 781 لجنة كما أدى 13 طالبا الامتحان بلجنة بمستشفى 57357.
 
 ووجه محمد عطية مدير المديرية أثناء عقد وسير الامتحانات بالالتزام بكافة التعليمات والإجراءات الاحترازية والوقائية وضبط النفس واحتواء المواقف وعدم منع أي طالب من أداء الامتحانات، كما شدد علي منع ومكافحة الغش وتطبيق القانون، فيما ناشد أولياء الأمور بعدم تصديق الشائعات وعدم الوقوف والتزاحم أمام اللجان الامتحانية مما يؤثر علي أبنائنا ويشيع التوتر والارتباك، كما حث أبناءه الطلبة علي الالتزام حرصا علي مستقبلهم، والتزام التعليمات واللجنة الامتحانية والقائمين عليها والتركيز علي الإجابات وقراءة الأسئلة جيدا.
 
 

التربية والتعليم

نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة

إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2022

نتيجه الشهاده الاعداديه


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